Güzel oyuncu Pınar Deniz'in duşta verdiği poz sosyal medyada olay oldu - Son Dakika
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Güzel oyuncu Pınar Deniz'in duşta verdiği poz sosyal medyada olay oldu

13.11.2022 09:58

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz, duşta verdiği pozla sosyal medyayı salladı. Güzel oyuncu u pozuyla eleştirilerin hedefi oldu.

Dizisi reyting rekorları kıran güzel oyuncu Pınar Deniz, son dönemde özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

DUŞTAN POZUNU PAYLAŞTI

Kaan Yıldırım ile aşkları tam gaz devam eden Pınar Deniz, cesur paylaşımıyla ağızları açık bıraktı. Deniz, duşta iç çamaşırıyla poz verdi. Eline bir de kadeh alan başarılı oyuncu olay olan pozuna "A'dan X'e" notunu düştü.

Yargı'nın Ceylin'i duşta poz verdi, Instagram'da yer yerinden oynadı

ELEŞTİRİ YAĞDI

Oyunculuğu ile her kesimden tam not alan Pınar Deniz'in bu pozu ise çoğu hayranının hoşuna gitmedi. Sosyal medya kullanıcıları Deniz'i eleştiri yağmuruna tuttu.

Yargı'nın Ceylin'i duşta poz verdi, Instagram'da yer yerinden oynadı
Yargı'nın Ceylin'i duşta poz verdi, Instagram'da yer yerinden oynadı
Yargı'nın Ceylin'i duşta poz verdi, Instagram'da yer yerinden oynadı
Yargı'nın Ceylin'i duşta poz verdi, Instagram'da yer yerinden oynadı
YORUMLAR
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Pınar Deniz, Yargı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Güzel oyuncu Pınar Deniz'in duşta verdiği poz sosyal medyada olay oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güzel oyuncu Pınar Deniz'in duşta verdiği poz sosyal medyada olay oldu - Son Dakika
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