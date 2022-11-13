Dizisi reyting rekorları kıran güzel oyuncu Pınar Deniz, son dönemde özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Kaan Yıldırım ile aşkları tam gaz devam eden Pınar Deniz, cesur paylaşımıyla ağızları açık bıraktı. Deniz, duşta iç çamaşırıyla poz verdi. Eline bir de kadeh alan başarılı oyuncu olay olan pozuna "A'dan X'e" notunu düştü.
Oyunculuğu ile her kesimden tam not alan Pınar Deniz'in bu pozu ise çoğu hayranının hoşuna gitmedi. Sosyal medya kullanıcıları Deniz'i eleştiri yağmuruna tuttu.
Son Dakika › Magazin › Güzel oyuncu Pınar Deniz'in duşta verdiği poz sosyal medyada olay oldu - Son Dakika