Kansere karşı verdiği mücadelesiyle tanınan Nesli Can Tay, ölümünün 2'nci yılında sevenleri tarafından unutulmadı

Tümör nedeniyle sol bacağı kesilen Neslican Tay, kansere karşı verdiği mücadele ile diğer hastalara örnek oldu. Sosyal medya üzerinden kanserle mücadelesini ve tedavi süreçlerini paylaşan Tay, kısa sürede 1,5 milyon takipçi sayısına ulaştı. Neslican, bir yandan kanser tedavisi görürken bir yandan da Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazanarak, eğitim hayatına devam etti. Son 1 yılını Rize ile İstanbul arasında gidip gelerek hem eğitimi hem de tedavisi ile geçiren Neslican, sağlık durumu kötüleşince İstanbul'da hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Neslican Tay, 20 Eylül 2019'da hayatını kaybetti.

SEVENLERİ UNUTMADI

Ölümünün 2'nci yıl dönümünde Neslican Tay, sosyal medyada duygu dolu cümlelerle sevenleri tarafından anıldı. Twitter'da trend listesine giren 21 yaşındaki Neslican Tay için yapılan paylaşımlarda "Bize insan olmayı öğrettin" ve "Seni asla unutmayacağız" yorumları yapıldı.

İşte o paylaşımlardan bazıları...