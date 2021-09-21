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Kanye West, Kim Kardashian'ı aldatıp aldatıp övünmüş! - Son Dakika

Kanye West, Kim Kardashian'ı aldatıp aldatıp övünmüş!

21.09.2021 12:00
Kanye West, Kim Kardashian'ı aldatıp aldatıp övünmüş!, System.String[]

KUSURSUZ EVLİLİK OLUR MU?Her ne kadar bu yılın başında boşanacaklarını açıklamış olsalar da West'in Donda albümünün tanıtımı için işbirliği yapıp kafaları karıştıran çiftin evliliği hiç de öyle dışarıdan göründüğü gibi kusursuz değilmiş bu iddialara göre.

KUSURSUZ EVLİLİK OLUR MU?

Her ne kadar bu yılın başında boşanacaklarını açıklamış olsalar da West'in Donda albümünün tanıtımı için işbirliği yapıp kafaları karıştıran çiftin evliliği hiç de öyle dışarıdan göründüğü gibi kusursuz değilmiş bu iddialara göre.

<a class='keyword-sd' href='/kanye-west/' title='Kanye West'>Kanye West</a>, <a class='keyword-sd' href='/kim-kardashian/' title='Kim Kardashian'>Kim Kardashian</a>'ı aldatıp aldatıp övünmüş!

BİR DEĞİL BİRKAÇ KEZ ALDATMIŞ

Gelelim mutlu günlerinde "Kimye" olarak anılan Kim Kardashian ve Kanye West ile ilgili iddialara. Yeni albümünde yer alan bir şarkıda "iki çocuğun üzerine aldattım" şeklinde sözlere yer veren West; iddialara göre Kardashian'ı bir değil birkaç kadınla aldatmış ileri sürülenlere göre.

Kanye West, Kim Kardashian'ı aldatıp aldatıp övünmüş!

KENDİ AĞZIYLA SÖYLEDİ

Kanye West'in ekibinden adı açıklanmayan bir kaynak, ünlü rap'çinin 2016 yılında çıktığı Saint Pablo Turnesi sırasında ekibiyle yaptığı bir sohbette, meslektaşı Christina Milian ile birlikte olduğunu kendi ağzıyla söylediğini anlattı. Üstelik bununla övündüğünü de sözlerine ekledi. Söz konusu kaynak, "West bu ilişkinin Kardashian ile evliyken mi yoksa daha önce mi yaşandığını belirtmedi" diye konuştu.

Kanye West, Kim Kardashian'ı aldatıp aldatıp övünmüş!

2012 YILINDA FLÖRT EDİYORLARDI

Fakat bu konuya kafa yoranların hesaplarına göre Kanye West'in bu kaçamağı, Kardashian ile evli olmasa bile sevgili oldukları sırada yaşadığını ileri sürüyorlar. Çift, 2014 yılında evlendi, 2012 yılında ise sevgiliydiler.

Kanye West, Kim Kardashian'ı aldatıp aldatıp övünmüş!

KABA BİR DİL KULLANDI

Her ne kadar West'in Milian ile ilişkisinin zamanı net olarak belli değilse de aynı kaynak ünlü rap'çinin, evliyken de eşini aldattığını itiraf ettiğini öne sürdü. Bu iddiaya göre de West; Kim Kardashian ile evliyken farklı kadınlarla da ilişki yaşadığını hiç kibar olmayan bir dille anlattı.

Kanye West, Kim Kardashian'ı aldatıp aldatıp övünmüş!

RUHSAL DURUMU PEK PARLAK DEĞİLDİ

west'in ekibinde görev alan bu kaynak, bu itirafları yaptığı dönemde ünlü müzisyenin ruhsal durumunun çok iyi olmadığını da sözlerine ekledi. Söz konusu kaynak "Kanye, sadece kendi ekibindeki kişilerin yer aldığı bu konuşma sırasında her şeyi ağzından kaçırıyordu" diye konuştu. Kaynak "Kanye o sırada Kim'i aldatmaktan söz ediyordu. Sonra aniden Christina Milian ile kaçamak yaptığını anlattı. Bir kulüpte vakit geçirdikten sonra çok kısa sürse de cinsellik yaşamının ne kadar güzel olduğunu anlattı" diyerek iddialarını sürdürdü.

Kanye West, Kim Kardashian'ı aldatıp aldatıp övünmüş!

ŞARKI SÖZLERİYLE İTİRAF MI ETTİ?

Kanye West, bu ayın başlarında da yeni albümünde yer alan Hurricane adlı şarkısında "itiraf" olarak nitelendirilen sözlere yer vermişti. Kanye West'in Donda albümündeki Hurricane adlı şarkısında yer alan sözler, 44 yaşındaki rap'çinin, Kim Kardashian'ı 'iki çocuğun üstüne' aldattığını ortaya çıkardı. Daha doğrusu hayranları bu şarkı sözlerini bir itiraf olarak algıladı.

Kanye West, Kim Kardashian'ı aldatıp aldatıp övünmüş!

'İKİ ÇOCUĞUN ÜSTÜNE'

West, Hurricane adlı şarkısında " İşte çok zengin gibi davranıyorum/ İşte yeni bir genç kızla (yeni bir piliçle) geldim/Ve ben gerçeğin ne olduğunu biliyorum/İki çocuğun ardından hala oynuyorum/Hayatta hazmedilmesi gereken çok şey var" şeklinde sözlere yer veriyor. Bu durum da onun, Kardashian ile birlikteliklerinden dünyaya gelen ilk iki çocuğu North ve Saint'in doğumlarından sonra eşini aldattığının bir göstergesi olarak yorumlandı.

Kanye West, Kim Kardashian'ı aldatıp aldatıp övünmüş!

KENDİNİ BÖYLE İFADE EDİYOR

Bir kaynağın People dergisine verdiği demece göre şarkı sözleri Kanye West, yanlış yaptığı her şeyi itiraf etmek ve aynı zamanda özür dilemek için şarkı sözlerini kullanıyor. Kanye West şarkı sözlerinden birinde Kardashian ile birlikte yaşadıkları California'daki milyon dolarlık malikaneye de gönderme yapıyor.

Kanye West, Kim Kardashian'ı aldatıp aldatıp övünmüş!

DÖRT ÇOCUKLARI VAR

Kim Kardashian ile Kanye West 2012 yılında flört etmeye başları. 2014'te evlendiler ve ikisi biyolojik, ikisi de taşıyıcı anne yöntemiyle dört çocukları oldu. Bir süredir aralarının iyi olmadığı söylenen çift, bu yılın başında boşanma kararı verdiklerini açıkladı.

Kanye West, Kim Kardashian'ı aldatıp aldatıp övünmüş!
Kanye West, Kim Kardashian'ı aldatıp aldatıp övünmüş!

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kanye West, Kim Kardashian'ı aldatıp aldatıp övünmüş! - Son Dakika Magazin


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