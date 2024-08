Karadeniz Müzik Festivali\'nde Emir Can İğrek konseri

Magazin

Karadeniz Müzik Festivali 3'üncü gününde devam etti. Festivale katılan ünlü şarkıcı Emir Can İğrek, sahne öncesi açıklamalarda bulundu. Sinop mantısını çok sevdiğini belirten İğrek, "Sinop'ta olmaktan çok mutluyum. Altıncı kez Sinop'tayım. Altıncı konserim olacak. Burayı çok seviyoruz zaten. Sinop seyircisini de çok seviyoruz. Sinop seyircisi de bizi çok seviyor. Ben yemek yemeyi çok seven biri olarak Sinop mantısını da çok severim, çok güzel. Sinop'a her geldiğimizde de bir Sinop mantısı muhabbetini çeviririz" diye konuştu.

Emir Can İğrek, açıklanmasının ardından sahneye çıkarak hayranlarını coşturdu.