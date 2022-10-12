Sevilen dizi Kardeşlerim'in oyuncuları Bilal Yiğit Koçak ile Lizge Cömert birlikteliklerini ilan etti - Son Dakika
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Sevilen dizi Kardeşlerim'in oyuncuları Bilal Yiğit Koçak ile Lizge Cömert birlikteliklerini ilan etti

12.10.2022 11:15

İlgiyle takip edilen Kardeşlerim dizzisinde iki sevgiliyi oynayan Lizge Cömert ile Bilal Yiğit Koçak aşklarını ilan etti. Koçak'ın doğum günü için sosyal medya hesabından sarmaş dolaş çektirdikleri bir fotoğrafı paylaşan Cömert, "Yanımda olduğun için çok şanslıyım. Böyle güldüğümüz daha güzel günlerimiz olsun" notunu düştü.

Başrollerini Su Burcu Yazgı, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak, Celil Nalçakan, Fadik Sevin ve Simge Selçuk gibi isimlerin başrolünü paylaştığı ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim'in setinden aşk çıktı. Dizinin genç oyuncuları Bilal Yiğit Koçak ile Lizge Cömert aşk yaşamaya başladı.

İLİŞKİSİNİ İLAN ETTİ

Dizide aynı lisede okuyan iki sevgiliyi oynayan Koçak ve Cömert'in sette başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüştü. Koçak'ın doğum günü için Instagram hesabından romantik bir paylaşım yapan Cömert, ilişkisini de ilan etti. Güzel oyuncu, paylaşımına "İyi ki doğdun. Yanımda olduğun için çok şanslıyım. Hep böyle güldüğümüz daha da güzel günlerimiz olsun. Başarılarımıza devam. Benim için çok değerlisin" notunu yazdı.

Kardeşlerim dizisi oyuncuları Bilal Yiğit Koçak ile Lizge Cömert aşk yaşamaya başladı
Kardeşlerim dizisi oyuncuları Bilal Yiğit Koçak ile Lizge Cömert aşk yaşamaya başladı
Kardeşlerim dizisi oyuncuları Bilal Yiğit Koçak ile Lizge Cömert aşk yaşamaya başladı
Sevilen dizi Kardeşlerim'in oyuncuları Bilal Yiğit Koçak ile Lizge Cömert birlikteliklerini ilan etti
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Son Dakika Magazin Sevilen dizi Kardeşlerim'in oyuncuları Bilal Yiğit Koçak ile Lizge Cömert birlikteliklerini ilan etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sevilen dizi Kardeşlerim'in oyuncuları Bilal Yiğit Koçak ile Lizge Cömert birlikteliklerini ilan etti - Son Dakika
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