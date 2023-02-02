Çağla Şıkel için "Çarkıfelek'te hostes olmak için kapımda yatardı" diyen Mehmet Ali Erbil, özür diledi

Son zamanlarda şarkıcı Ece Ronay'a attığı müstehcen mesajlar nedeniyle yargılanan Mehmet Ali Erbil, önceki gün telefonla bağlandığı canlı yayında Çağla Şıkel hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Sözlerinden dolayı tepki çeken Erbil, bir paylaşım yaparak özür diledi.

"ÇAĞLA KULİSİMDEN ÇIKMAZDI, HANGİ ANLAMDA ANLIYORSANIZ ANLAYIN"

Çağla ile Yeni Bir Gün programına para aldığı için katıldığını söyleyen Erbil, canlı yayında ağızları açık bırakan açıklamalar yaptı. Çağla Şıkel'in konuşmalarında Çarkıfelek yarışmasında hosteslik yaptığını saklaması üzerine konuşan ünlü isim, "O dönem Çarkıfelek'te hostes olmak için kapımda yatarlardı. Stelyo Pipis ile sevgili olup hosteslik yaptı. Kulisimden çıkmazdı. Artık hangi anlamda anlıyorsanız anlayın" dedi.

"HEPİNİZİN HUZURUNDA ÖZÜR DİLİYORUM"

Mehmet Ali Erbil'in sözlerine Çağla Şıkel'den cevap gelmezken tepkiler de beraberinde geldi. Eleştirilerin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Şıkel'den özür dileyen Erbil, şu ifadeleri kullandı: "Sabahın erken saatinde aniden bağlandığım canlı yayında aslında çok kırıldığımı ifade etmek isterken amacını aşan, kontrolsüz, istemsiz sözler söylemişim. Yayının tekrarını izlediğimde fark ettim durumun vahametinim. Çağla benim dünya ahiret kardeşimdir. Ben duygusal bir adamım. Beni herkes tanır. Çağla bu kadar kıymetli olmasa benim için bu derece kırılmazdım zaten. Ben onun başarılarıyla gurur duyarken onun mesleğinin ilk adımlarında yanında olduğumu unutmuş gibi davranmasıydı beni üzen. Ama ne kadar üzüldüysem de bugünkü sözleri sarf etmeme sebep olmamalıydı. Hepinizin huzurunda özür diliyorum kendisinden."

"YAŞADIĞIM ONCA HASTALIĞIMA VER ÇAĞLA'M"

"Yayına çıkmak için para aldım bile demişim. Oysa ki bu da doğru değil. Yurt dışındaydım, 'uçak biletini biz karşılayalım' dediler, gittim. Hepsi bu... Yaşadığım onca hastalığıma ver Çağla'm."