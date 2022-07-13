Kenan Doğulu söyledi, eşi Beren Saat dans ederek eşlik etti

Özel hayatlarıyla sık sık gündeme gelen Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, şimdilerde Bodrum'da tatil yapıyor. Dinlenerek güzel havanın tadını çıkaran çift, gittikleri bir beachte eğlenirken görüntülendi.

KENAN SÖYLEDİ, BEREN OYNADI

Bitez Mahallesi'ndeki bir plaja giden çiftten Kenan Doğulu, bir anda mikrofonu eline alarak şarkı söylemeye başladı. Eşinin şarkı söylediğini gören Beren Saat de Doğulu'nun yanına giderek dans etti. Mikrofonu görünce dayanamayan Doğulu, peş peşe sevilen şarkılarını söyleyerek mekandakilere eğlenceli anlar yaşattı. İkilinin eğlenceli anları da sosyal medyada gündem oldu.