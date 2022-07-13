Kenan Doğulu söyledi, eşi Beren Saat dans ederek eşlik etti - Son Dakika
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Kenan Doğulu söyledi, eşi Beren Saat dans ederek eşlik etti

13.07.2022 08:36

Eşiyle tatile çıkan Kenan Doğulu, Bodrum'daki bir beachte mikrofonu alarak şarkı söyledi. Bu esnada Beren Saat, müziğin ritmine kaptırarak dans etti.

Özel hayatlarıyla sık sık gündeme gelen Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti, şimdilerde Bodrum'da tatil yapıyor. Dinlenerek güzel havanın tadını çıkaran çift, gittikleri bir beachte eğlenirken görüntülendi.

KENAN SÖYLEDİ, BEREN OYNADI

Bitez Mahallesi'ndeki bir plaja giden çiftten Kenan Doğulu, bir anda mikrofonu eline alarak şarkı söylemeye başladı. Eşinin şarkı söylediğini gören Beren Saat de Doğulu'nun yanına giderek dans etti. Mikrofonu görünce dayanamayan Doğulu, peş peşe sevilen şarkılarını söyleyerek mekandakilere eğlenceli anlar yaşattı. İkilinin eğlenceli anları da sosyal medyada gündem oldu.

Tatile çıkan Kenan Doğulu mini konser verdi, müziğin ritmine kapılan Beren Saat dans etti
Tatile çıkan Kenan Doğulu mini konser verdi, müziğin ritmine kapılan Beren Saat dans etti
Tatile çıkan Kenan Doğulu mini konser verdi, müziğin ritmine kapılan Beren Saat dans etti
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Son Dakika Magazin Kenan Doğulu söyledi, eşi Beren Saat dans ederek eşlik etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kenan Doğulu söyledi, eşi Beren Saat dans ederek eşlik etti - Son Dakika
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