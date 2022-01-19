Kerem Bürsin o fotoğrafa sitem etti: Bayılıyorum beni dışlamanıza

Başarılı oyuncu Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel ile evli olan Caner Yıldırım, Instagram hesabından mutluluk pozlarını paylaştı. Yıldırım'ın Erçel kardeşler ile pozlarına ilk yorum da Kerem Bürsin'den geldi.

MUTLULUK POZUNA KEREM'DEN YORUM

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Caner Yıldırım, Hande Erçel ve Gamze Erçel ile pozlarını "İyi ki" notuyla paylaştı. Kısa sürede 250 binden fazla beğeni alan fotoğraflara Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den yorum gecikmedi. Erçel fotoğrafa "Köşede ben" yorumunu yaparken fotoğrafta olmayan Bürsin de "Bayılıyorum size! Ve hep beni dışlamanıza" yorumunu yaptı.

AŞKLARI DİZİ SETİNDE BAŞLADI

FOX TV'de yayınlanan ve geçtiğimiz yaz ayında final yapan Sen Çal Kapımı dizisinde başrolü paylaşan Hande Erçel ve Kerem Bürsin çifti kısa sürede sevgili olmuştu. Şimdilerde herhangi bir projede yer almayan ikili, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya devam ediyor.