Khloe Kardashian'ı deliye döndüren olay! Sevgilisinin başkasından çocuğu olduğunu öğrenince: Prezervatif taksaydın

Khloe Kardashian'ı sık sık aldatmasıyla gündeme gelen Tristan Thompson'ın önceleri reddettiği bebeğin babası olduğu DNA testiyle ortaya çıkmıştı. 'The Kardashians'ın geçtiğimiz bölümünde, Khloe Kardashian'ın, Tristan Thompson'ın başka bir kadından çocuğu olduğunu öğrendiği anlara yer verildi.

Khole Kardashian, kendisi aldatan eski erkek arkadaşı Tristan Thompson'un gizli bir çocuğu olduğu ve diğer kadınları da aldattığını öğrendikten sonra çileden çıktı.

Khloe, The Kardashians programında Tristan'a "İlişki sırasında kondom kullan, veya kısırlık ameliyatı ol ya da sırandan insanlar ile ilişkiye girme" dedi.

Programın son bölümünde, Khloe, 2016 yılında bu yana inişli çıkışlı ilişki yaşadığı Tristan'ın gizli bir bebeği olduğunun ortaya çıkmasından sonra onurunun iyice kırıldığını anlatırken gözyaşlarını tutmak için büyük çaba harcadı.

Khole, konuşurken gözlerinin dolması üzerine ablası Kim kameraya müdahale edip kendilerini çekmemelerini istedi.