Kim Milyoner Olmak İster sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, "Eren Bülbül, bugün kaç yaşında olacaktı?" sorusuna dayanamadı

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşamki bölümünde duygusal anlar yaşandı. Başarılı oyuncu, Eren Bülbül sorusunu okurken ve sorunun yanıtını beklerken zor anlar yaşadı.

YANLIŞ CEVAP VERDİ

Yarışmaya katılan Şevval Gürsoy'a 100 bin TL değerindeki soruda " PKK'lı teröristlerce, 11 Ağustos 2017'de şehit edilen Eren Bülbül, bugün kaç yaşında olacaktı?" soruldu. Çift cevap joker hakkını kullanan Gürsoy, ilk hakkında B şıkkını, ikinci hakkındaysa C şıkkını tercih etti ve doğru cevabı veremedi. Yarışmacı, 30 bin TL'lik baraj ödülünü kazanarak yarışmaya veda etti.

İMİRZALIOĞLU: HEPİMİZİN KALBİNİ YAKTILAR

Yarışmacıyı beklerken kendini zor tutan ve duygusal anlar yaşayan Kenan İmirzalıoğlu, "Maalesef 15 yaşında o cana kıydılar. Hepimizin kalbini yaktılar. Tüm şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Bir Eren Bülbülümüzü kaybettik ama Ayşe annemiz bilsin ki o bütün Türkiye'nin evladı oldu" ifadelerini kullandı.

EREN BÜLBÜL ŞEHİT DÜŞTÜ

Eren Bülbül, 1 Ocak 2002 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya geldi. Maçka'nın Köprüyanı Mahallesi'ndeki Vazelon Manastırı yakınlarında polis ekipleri ile PKK arasında çıkan çatışmanın ardından, PKK'ya bağlı grup erzak almak amacıyla bölgedeki bir eve girdi. Grubu, girdikleri evden erzak çalarken gören Eren Bülbül durumu jandarma ve polislerden oluşan ekibe haber verdi. Bülbül daha sonra PKK'lıların girdiği evi göstermek için güvenlik güçleriyle birlikte giderken, Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte PKK'lıların saldırısı sonucu 11 Ağustos 2017'de şehit oldu.