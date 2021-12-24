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"Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz - Son Dakika

"Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz

24.12.2021 12:12

Dün akşam bir davette bir araya gelen Cem Adrian ve Didem Soydan, cesur pozlar verdi. Adrian da "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyerek Soydan'la kucak kucağa olduğu birkaç pozunu sosyal medyadan paylaştı.

Ünlü manken Didem Soydan ve şarkıcı Cem Adrian, dün akşam bir davette bir araya geldi. Uzun zamandır yakın olan ikilinin gecede verdikleri pozlar da dikkat çekti.

"KİMSE AŞKIMIZI SORGULAMASIN"

Instagram'da 1,1 milyon takipçisi bulunan Cem Adrian, Didem Soydan'ın kucağına oturduğu bir pozunu paylaştı. Adrian, paylaşımına da "Kimse aşkımızı sorgulamasın" notunu düştü. Ünlü manken ise Adrian'ın paylaşımına gül emojileri koyarak "Yine mi güzeliz" yorumunu yaptı. İkilin samimi pozları saatler içinde 85 binden fazla beğeni aldı.

İşte Didem Soydan ve Cem Adrian'ın pozları...

'Kimse aşkımızı sorgulamasın' diyen Cem Adrian, kucağında Didem Soydan'la poz verdi
'Kimse aşkımızı sorgulamasın' diyen Cem Adrian, kucağında Didem Soydan'la poz verdi
'Kimse aşkımızı sorgulamasın' diyen Cem Adrian, kucağında Didem Soydan'la poz verdi
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Didem Soydan, Cem Adrian, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Kimse aşkımızı sorgulamasın' diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: "Kimse aşkımızı sorgulamasın" diyen Cem Adrian'dan, Didem Soydan'la kucak kucağa poz - Son Dakika
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