Kırışıklık yorumlarına sessiz kalmayan Hadise'den tokat gibi yanıt - Son Dakika
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Kırışıklık yorumlarına sessiz kalmayan Hadise'den tokat gibi yanıt

Kırışıklık yorumlarına sessiz kalmayan Hadise\'den tokat gibi yanıt
17.07.2025 08:07  Güncelleme: 08:04
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Yeni şarkısı "Fırtınam"la dönüş yapan Hadise, filtresiz klibindeki yüz hatları üzerinden gelen eleştirilere meydan okudu. Kırışıklıkları konuşanlara sert çıkan ünlü isim, "Çizgilerimle varım, sahnemle özgürüm. Ne filtreden korktum ne yargıdan. Korkmam, korkutamazsınız" dedi.

Müzik dünyasına "Fırtınam" adlı şarkısıyla hızlı bir dönüş yapan Hadise, klibindeki doğallıkla sosyal medyada gündem yarattı. Görüntülerde herhangi bir dijital filtre ya da rötuş kullanılmaması, şarkıcının cesur duruşunu ortaya koydu. Stüdyo ışıklarıyla çekilen sahnelerde Hadise, doğal haliyle kameraların karşısına geçti.

Klipte yüz hatları net biçimde görülen ünlü şarkıcının mimik çizgileri, göz çevresindeki kırışıklıkları ve belirgin makyajı, izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Kimi kullanıcılar Hadise'ye yönelik, "Yüzündeki kırışıklıklar çok belli", "Bu klipte yaşlandığını hissettim", "Hadise yaşlanmış!" gibi yorumlar yaptı.

Kırışıklık yorumlarına sessiz kalmayan Hadise'den tokat gibi yanıt

Bu yorumların ardından, Hadise'nin samimi ve filtresiz halleri sosyal medyada geniş yankı buldu. Görüntülerin hiçbir dijital müdahaleye uğramamış olması da hem destek hem de eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Tüm bu yorumlara kayıtsız kalmayan Hadise, sosyal medya hesabından klip çekimlerinden birkaç kare paylaştı ve altına şu ifadeleri yazdı, "Zayıflarız, yargılanırız. Kilo alırız, yine yargılanırız. Filtre kullanırız, "gerçek değil" derler. Çizgilerimizi gösteririz, "yaşlandın" derler. Kadın olmak, her hâlinle yargıya açık olmak demek sanıyorlar. Ama ben hiçbir zaman bu kurallara göre yaşamadım. Ne sahnede, ne aynada" dedi.

Kırışıklık yorumlarına sessiz kalmayan Hadise'den tokat gibi yanıt

Hadise, açıklamasını şu etkileyici sözlerle tamamladı, "Bu fotoğraf da benim. Çizgilerim de benim. Sözüm de bedenim de sahnem de benim. Ve bu özgürlüğü kimseye açıklamak zorunda değilim. Korkmadım. Korkmam. Korkutamazsınız."

Magazin, Hadise, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kırışıklık yorumlarına sessiz kalmayan Hadise'den tokat gibi yanıt - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırışıklık yorumlarına sessiz kalmayan Hadise'den tokat gibi yanıt - Son Dakika
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