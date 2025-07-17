Kırışıklık yorumlarına sessiz kalmayan Hadise\'den tokat gibi yanıt

Müzik dünyasına "Fırtınam" adlı şarkısıyla hızlı bir dönüş yapan Hadise, klibindeki doğallıkla sosyal medyada gündem yarattı. Görüntülerde herhangi bir dijital filtre ya da rötuş kullanılmaması, şarkıcının cesur duruşunu ortaya koydu. Stüdyo ışıklarıyla çekilen sahnelerde Hadise, doğal haliyle kameraların karşısına geçti.

Klipte yüz hatları net biçimde görülen ünlü şarkıcının mimik çizgileri, göz çevresindeki kırışıklıkları ve belirgin makyajı, izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Kimi kullanıcılar Hadise'ye yönelik, "Yüzündeki kırışıklıklar çok belli", "Bu klipte yaşlandığını hissettim", "Hadise yaşlanmış!" gibi yorumlar yaptı.

Bu yorumların ardından, Hadise'nin samimi ve filtresiz halleri sosyal medyada geniş yankı buldu. Görüntülerin hiçbir dijital müdahaleye uğramamış olması da hem destek hem de eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Tüm bu yorumlara kayıtsız kalmayan Hadise, sosyal medya hesabından klip çekimlerinden birkaç kare paylaştı ve altına şu ifadeleri yazdı, "Zayıflarız, yargılanırız. Kilo alırız, yine yargılanırız. Filtre kullanırız, "gerçek değil" derler. Çizgilerimizi gösteririz, "yaşlandın" derler. Kadın olmak, her hâlinle yargıya açık olmak demek sanıyorlar. Ama ben hiçbir zaman bu kurallara göre yaşamadım. Ne sahnede, ne aynada" dedi.

Hadise, açıklamasını şu etkileyici sözlerle tamamladı, "Bu fotoğraf da benim. Çizgilerim de benim. Sözüm de bedenim de sahnem de benim. Ve bu özgürlüğü kimseye açıklamak zorunda değilim. Korkmadım. Korkmam. Korkutamazsınız."