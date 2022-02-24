Kısmetse Olur'un Aycan Varış'ı arkadaşının eski eşiyle evlilik kararı aldı! - Son Dakika

Kanal D ekranlarında bir dönem izlenme rekorları kıran ve sosyal medyada da fazlasıyla konuşulan 'Kısmetse Olur' adlı yarışmanın yıldızları arasında yer alan Aycan Varış, yakın arkadaşı olan Sema Bayraktar'ın eski eşi Burak Öztürk ile evleniyor.

EVLİLİK TEKLİFİ SÜRPRİZ ŞEKİLDE GELDİ

Aycan Varış, sevgilisi Burak Öztürk ile Hakan Altun'un sahnesine gitti. Varış, burada sevgilisinden evlilik teklifi aldı. Sevgilisinin bu teklifine 'evet' diyen Varış'ın büyük bir mutluluk yaşadığı öğrenildi.

ARKADAŞININ ESKİ EŞİ OLMASI DİKKAT ÇEKTİ

Aycan Varış'ın, yakın arkadaşı olan Sema Bayraktar'ın eski eşi Burak Öztürk ile evlenecek olması sosyal medyada tartışma yarattı. Varış'ın yakın çevresine, "Benim bir yanlışım yok. Onlar zaten boşanmış" dediği iddia edildi.

EVLİLİKLERİ KISA SÜRMÜŞTÜ

Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın kız kardeşi olan Sema Bayraktar, 2017 yılında Burak Öztürk ile evlenmişti. Çiftin evliliği çok kısa sürdü.