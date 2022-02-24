Kısmetse Olur'un Aycan Varış'ı arkadaşının eski eşiyle evlilik kararı aldı! - Son Dakika
Üye Girişi

Kısmetse Olur'un Aycan Varış'ı arkadaşının eski eşiyle evlilik kararı aldı!

24.02.2022 22:08

Türkiye'de bir dönem televizyonlara damga vuran programlar arasında bulunan Kısmetse Olur'un yıldızlarından Aycan Varış, yakın arkadaşı olan Sema Bayraktar'ın eski eşi Burak Öztürk ile evlilik kararı alması sebebiyle hayranlarını çok şaşırttı.

Kanal D ekranlarında bir dönem izlenme rekorları kıran ve sosyal medyada da fazlasıyla konuşulan 'Kısmetse Olur' adlı yarışmanın yıldızları arasında yer alan Aycan Varış, yakın arkadaşı olan Sema Bayraktar'ın eski eşi Burak Öztürk ile evleniyor.

Kısmetse Olur'un yıldızıydı! Aycan Varış'ın arkadaşının eski eşiyle evlilik kararı şaşkınlığa uğrattı

EVLİLİK TEKLİFİ SÜRPRİZ ŞEKİLDE GELDİ

Aycan Varış, sevgilisi Burak Öztürk ile Hakan Altun'un sahnesine gitti. Varış, burada sevgilisinden evlilik teklifi aldı. Sevgilisinin bu teklifine 'evet' diyen Varış'ın büyük bir mutluluk yaşadığı öğrenildi.

Kısmetse Olur'un yıldızıydı! Aycan Varış'ın arkadaşının eski eşiyle evlilik kararı şaşkınlığa uğrattı

ARKADAŞININ ESKİ EŞİ OLMASI DİKKAT ÇEKTİ

Aycan Varış'ın, yakın arkadaşı olan Sema Bayraktar'ın eski eşi Burak Öztürk ile evlenecek olması sosyal medyada tartışma yarattı. Varış'ın yakın çevresine, "Benim bir yanlışım yok. Onlar zaten boşanmış" dediği iddia edildi.

Kısmetse Olur'un yıldızıydı! Aycan Varış'ın arkadaşının eski eşiyle evlilik kararı şaşkınlığa uğrattı

EVLİLİKLERİ KISA SÜRMÜŞTÜ

Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın kız kardeşi olan Sema Bayraktar, 2017 yılında Burak Öztürk ile evlenmişti. Çiftin evliliği çok kısa sürdü.

YORUMLAR
500
Gelinin damada verdiği liste olay oldu, düğün masrafları şaşkınlık yarattı! Gelinin damada verdiği liste olay oldu, düğün masrafları şaşkınlık yarattı! Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Nalan, Cana'nın canına okuyor Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Nalan, Cana'nın canına okuyor

Sema Bayraktar, Kanal D, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Kısmetse Olur'un Aycan Varış'ı arkadaşının eski eşiyle evlilik kararı aldı! - Son Dakika


Son Dakika
22:06 Biden'den canlı yayında korkutan Putin itirafı! İmparatorluk kurmak istiyor ve bunu için her şeyi yapacak
22:05 Futbol dünyasının genç yıldızı trafik kazasında yaşamını yitirdi!
21:59 Son Dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından ABD Başkanı Biden konuştu: Putin savaşı seçti, sonuçlarına katlanacak
21:57 Rusya'da savaş karşıtı tepkiler: Gazeteciler imza topluyor, halk barış için sokaklarda
21:35 Ukrayna'daki Türk öğrencilerle ilgili şaşırtan iddia: THY, 500 euro uçuş parası talep etti
21:32 Fenerbahçe'den Rusya işgaline tepki! Sosyal medya paylaşımına beğeni yağıyor
21:12 İngiltere'den Rusya'ya dev yaptırım! Banka ve havayolu şirketi de listeye girdi
21:06 Mesut Özil'den Rusya tepkisi! Paylaştığı fotoğraf duygulandırdı
20:47 Son Dakika: Rus ordusu Çernobil Nükleer Santrali ve Hostomel Havaalanı'nın kontrolünü tamamen ele geçirdi
20:46 Ünlü teknik direktör, ziyaret için gittiği Ukrayna'da mahsur kaldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 22:15:18. #1.11#
SON DAKİKA: Kısmetse Olur'un Aycan Varış'ı arkadaşının eski eşiyle evlilik kararı aldı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement