Cansel Çördük, "Mehmet Ali Erbil 15 yaşımda beni otele çağırdı" itirafını yapan takipçisine cevap verdi: Paralı sapıklardan uzak durun

Son yıllarda çok fazla estetik operasyon geçiren ve değişimiyle gündem olan Cansel Çördük, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. 'Kısmetse Olur'un yarışmacı bu kez de bir takipçisinin Mehmet Ali Erbil'le ilgili skandal iddiaların yer aldığı mesjını yayınladı.

TAKİPÇİSİNİN MESAJINI YAYINLADI

Çördük, geçtiğimiz günlerde "Eşcinsellik sapkınlıktır" yorumuyla dikkatleri üzerine çeken Mehmet Ali Erbil'in 15 yaşındaki bir kızla flört etmeye çalıştığını iddia eden bir mesaj yayınladı.

"PARALI SAPIKLARA KENDİNİZİ KULLANDIRTMAYIN"

Takipçisinin bu iddialarına cevap veren Çördük şunları yazdı; 18 yaş altındaki kızlar maalesef böyle şeylere ya da verilen vaatlere çok kanıp travmatik cinsel şeyler yaşıyorlar, çok dinledim. Lütfen hayatta hiçbir şey için acele etmeyin. Kimseye kendiniz kullandırmayın. Özellikle bu tip paralı sapıklara. Hepinizin yolu açık olsun kötülükler sizden uzak olsun"