Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un stilini kopyalayan Berdan Mardini sosyal medyanın diline düştü - Son Dakika
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Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un stilini kopyalayan Berdan Mardini sosyal medyanın diline düştü

22.12.2022 15:33

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'dan sonra şapka ve beyaz kabanıyla poz veren Berdan Mardini, sosyal medyada alay konusu oldu. Tarzı Tatlıtuğ ile kıyaslanan Mardini için "İnternetten sipariş verdiğim, eve gelen" yorumları yapıldı.

Yakışıklı oyuncu kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün sosyal medya hesabından beyaz kaban ve şapkalı bir pozunu paylaştı. Oyuncunun oğluyla yaptığı paylaşımı kısa sürede gündem olurken önümüzdeki günlerde Survivor 2023'e gidecek olan Berdan Mardini'den de benzer bir paylaşım geldi.

TARZI KIVANÇ TATLITUĞ'A BENZETİLDİ

Tatlıtuğ'un ardından şarkıcı Berdan Mardini de ayna karşısında beyaz kaban ve şapkasıyla verdiği pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Spor sonrası yaptığı paylaşımlarla konuşulan Mardini'nin beyaz kaban ve taytla verdiği poz da kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Tatlıtuğ ile kıyaslanan Mardini için "İnternetten sipariş verdiğim, eve gelen" yorumları yapıldı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un stilini kopyalayan Berdan Mardini alay konusu oldu

İşte Berdan Mardini için yapılan bazı yorumlar...

Kıvanç Tatlıtuğ'un stilini kopyalayan Berdan Mardini alay konusu oldu
YORUMLAR
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Kıvanç Tatlıtuğ, Berdan Mardini, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un stilini kopyalayan Berdan Mardini sosyal medyanın diline düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un stilini kopyalayan Berdan Mardini sosyal medyanın diline düştü - Son Dakika
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