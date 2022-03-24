Kıvanç Tatlıtuğ'un Netflix'teki dizisinden ilk görüntüler gelmeye başladı! - Son Dakika

Uzun süredir ekranlara ara veren Kıvanç Tatlıtuğ, dijital bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Tatlıtuğ'un, başrolünü güzel oyuncu Özge Özpirinççi ile paylaştığı Netflix dizisi "Yakamoz S245"in ilk sezon çekimleri, geçtiğimiz yıl tamamlanmıştı.

YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Netflix, sosyal medya hesaplarından yeni dizileri "Yakamoz S245" için gizemli bir tanıtım yayınlandı. Yalnızca ses kaydından oluşan tanıtımla birlikte dizinin yayın tarihi de belli oldu. Merakla beklenen dizi 20 Haziran'da izleyiciyle buluşacak.

İLK FOTOĞRAFLAR GELDİ

Bir denizaltı hikayesinin anlatıldığı ve yönetmen koltuğunda Tolga Karaçelik'in oturduğu diziden ilk görseller geldi.