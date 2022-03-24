Kıvanç Tatlıtuğ'un Netflix'teki dizisinden ilk görüntüler gelmeye başladı! - Son Dakika
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Kıvanç Tatlıtuğ'un Netflix'teki dizisinden ilk görüntüler gelmeye başladı!

24.03.2022 14:42

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinççi'nin yer aldığı Netflix platformunda oynayacak 'Yakamoz S245' dizisinden ilk görüntüler gelmeye başladı. Tatlıtuğ'un görselleri ile yalnızca ses kaydından oluşan bir tanıtım paylaşılması ise izleyicide merak uyandırdı.

Uzun süredir ekranlara ara veren Kıvanç Tatlıtuğ, dijital bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Tatlıtuğ'un, başrolünü güzel oyuncu Özge Özpirinççi ile paylaştığı Netflix dizisi "Yakamoz S245"in ilk sezon çekimleri, geçtiğimiz yıl tamamlanmıştı.

YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Netflix, sosyal medya hesaplarından yeni dizileri "Yakamoz S245" için gizemli bir tanıtım yayınlandı. Yalnızca ses kaydından oluşan tanıtımla birlikte dizinin yayın tarihi de belli oldu. Merakla beklenen dizi 20 Haziran'da izleyiciyle buluşacak.

Netflix'ten heyecanlandıran paylaşım! İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı diziden ilk fotoğraflar

İLK FOTOĞRAFLAR GELDİ

Bir denizaltı hikayesinin anlatıldığı ve yönetmen koltuğunda Tolga Karaçelik'in oturduğu diziden ilk görseller geldi.

Netflix'ten heyecanlandıran paylaşım! İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı diziden ilk fotoğraflar
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Kıvanç Tatlıtuğ, Yakamoz, Netflix, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kıvanç Tatlıtuğ'un Netflix'teki dizisinden ilk görüntüler gelmeye başladı! - Son Dakika


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