Cesur tercihleriyle sık sık gündem olan Aleyna Tilki'nin iç çamaşır detaylı kıyafeti beğenilmedi

Son zamanlarda iç çamaşırlı paylaşımlarından dolayı gündemden düşmeyen genç şarkıcı Aleyna Tilki, iddialı kıyafet tercihlerine bir yenisini daha ekledi. Dünyaca ünlü bir markanın gecesine katılan şarkıcı, siyah iç çamaşır dekolteli bir kıyafet giydi.

CÜRETKAR KIYAFETİYLE POZ VERDİ

22 yaşındaki Aleyna Tilki, davete siyah mini etek ve büstiyerden oluşan dantelli bir kıyafetle katıldı. Tilki'nin içine giydiği tanga da dikkatlerden kaçmadı. Instagram'da geniş bir hayran kitlesi bulunan şarkıcı, cüretkar kombiniyle verdiği pozları da paylaşmayı ihmal etmedi.

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Tilki'nin cesur tercihi takipçilerini ikiye böldü. Bir kısım şarkıcının kombinini çok beğendiğini ve kendisine çok yakıştığını söylerken bir kısım da "Allah'ım sen bu kıza doğruyu göster" ve "Keşke kıyafetlerinle değil de sesinle ön planda olsan" yorumunu yaptı.

İşte Aleyna Tilki için yapılan bazı yorumlar...