Cesur tercihleriyle sık sık gündem olan Aleyna Tilki'nin iç çamaşır detaylı kıyafeti beğenilmedi - Son Dakika
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Cesur tercihleriyle sık sık gündem olan Aleyna Tilki'nin iç çamaşır detaylı kıyafeti beğenilmedi

30.11.2022 11:24

Kıyafetleriyle sık sık gündem olan Aleyna Tilki, dantelli kıyafetiyle bir davete katıldı. İçine tanga giydiği kombiniyle tüm dikkatleri üzerinde toplayan Tilki, sosyal medya hesabından pozlarını da paylaştı. Sınırları zorlayan kıyafetiyle dikkat çeken genç şarkıcı, takipçilerinden onay alamadı.

Son zamanlarda iç çamaşırlı paylaşımlarından dolayı gündemden düşmeyen genç şarkıcı Aleyna Tilki, iddialı kıyafet tercihlerine bir yenisini daha ekledi. Dünyaca ünlü bir markanın gecesine katılan şarkıcı, siyah iç çamaşır dekolteli bir kıyafet giydi.

CÜRETKAR KIYAFETİYLE POZ VERDİ

22 yaşındaki Aleyna Tilki, davete siyah mini etek ve büstiyerden oluşan dantelli bir kıyafetle katıldı. Tilki'nin içine giydiği tanga da dikkatlerden kaçmadı. Instagram'da geniş bir hayran kitlesi bulunan şarkıcı, cüretkar kombiniyle verdiği pozları da paylaşmayı ihmal etmedi.

Önü ayrı arkası ayrı olay! Aleyna Tilki, iç çamaşır detaylı kıyafetiyle beğenilmedi

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Tilki'nin cesur tercihi takipçilerini ikiye böldü. Bir kısım şarkıcının kombinini çok beğendiğini ve kendisine çok yakıştığını söylerken bir kısım da "Allah'ım sen bu kıza doğruyu göster" ve "Keşke kıyafetlerinle değil de sesinle ön planda olsan" yorumunu yaptı.

İşte Aleyna Tilki için yapılan bazı yorumlar...

Önü ayrı arkası ayrı olay! Aleyna Tilki, iç çamaşır detaylı kıyafetiyle beğenilmedi
Önü ayrı arkası ayrı olay! Aleyna Tilki, iç çamaşır detaylı kıyafetiyle beğenilmedi
YORUMLAR (1)
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Aleyna Tilki, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Cesur tercihleriyle sık sık gündem olan Aleyna Tilki'nin iç çamaşır detaylı kıyafeti beğenilmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cesur tercihleriyle sık sık gündem olan Aleyna Tilki'nin iç çamaşır detaylı kıyafeti beğenilmedi - Son Dakika
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