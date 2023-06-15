Kızılcık Şerbeti dizisinde Atatürk rozeti sansürlendi iddiası

Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti'nin 28. bölümünde Atatürk rozetinin sansürlendiği ileri sürüldü. Bir izleyicinin yorumuyla çılgına dönen yapımcı ve yapım şirketinden peş peşe açıklama geldi.

"ATATÜRK FİGÜRÜ KARARTILDI"

Diziyi izleyen bir kullanıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin bu haftaki 28. bölümündeki Fatih rolünü oynayan Doğukan Güngör'ün ceketinin yakasındaki Atatürk figürünün karartılması karşısında ağzım açık kaldı. Bu kadar mı korkulur Atatürk'ten. Karartmaya izin veren dizi yapımcı ve yönetmeninin protesto ediyorum" dedi.

YAPIMCI: ATATÜRK SEVGİMİ SORGULAMAK SİZİN HADDİNİZ OLAMAZ

Paylaşımı gören dizinin yapımcısı Faruk Turgut ise Instagram hesabından tepki göstererek "'Atatürk rozetin kapattılar' diye algı yaratan zavallılara sesleniyorum. Benim Atatürk'e olan sevgimi ve saygımı sorgulamak sizin haddiniz olamaz. Benim yolum da belli, çizgim de" ifadelerini kullandı.

YAPIM ŞİRKETİ: MARKA AMBLEMİYDİ, RTÜK GEREĞİ KAPATILDI

Ünlü yapımcının patronu olduğu yapım şirketi Gold Film'in resmi hesabından da yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi: "Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 28 bölüm sahnesinde oyuncumuz Doğukan Güngör'ün üstünde yer alan logonun kapatılması hakkında 'Atatürk fotoğrafı' kapatıldı ifadesiyle basında yer alan iddialar gerçeğe yansıtmamaktadır. Bahse konu olan yaka amblemi bir giyim markasını temsil etmektedir ve RTÜK gereği kapatılmıştır. Değerli izleyicilerimize ve Kamuoyuna duyurulur…"