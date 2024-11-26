Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan, Ceren Yalazoğlu Karakoç gibi isimlerin başrollerinde yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi cum akşamları izleyiciyle buluşuyor.
Dizinin üçüncü sezonu da adından söz ettiriyor. Bu sezon yeni oyuncularla ilgili beklenmedik durumlar yaşanmıştı. İlk olarak Kaan Taşaner ve Şebnem Dönmez diziden ayrılmıştı. Bu durum özellikle Kaan Taşaner tarafından pek de hoş karşılanmadı ve diziye girmesinden "pişmanlık" olarak bahsetmesine yol açtı.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye Cemal rolüyle dahil olan Fırat Çelik de diziye veda ediyor.
Son Dakika › Magazin › Kızılcık Şerbeti dizisinde sürpriz bir ayrılık daha - Son Dakika
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