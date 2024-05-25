Kızılcık Şerbeti'nde ağızları açık bırakan sahne! Nilay'la tartışan Görkem kendisini dövdü - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Kızılcık Şerbeti'nde ağızları açık bırakan sahne! Nilay'la tartışan Görkem kendisini dövdü

Geniş Video İzle

Kızılcık Şerbeti'nin dün akşam yayınlanan bölümünde Nilay'la kavga eden Görkem, kendisini tokatlayarak üstünü başını yırttı. Kısa sürede gündem olan sahne için ''Korku filmi gibi'' yorumu yapıldı.

25.05.2024 10:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrol olduğu Kızılcık Şerbeti dizisi dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Diziye Nilay ve Görkem arasındaki dayak sahnesi damga vurdu.

GÖRKEM KENDİNİ DÖVDÜ

Özge Özacar'ın hayat verdiği Görkem karakteri, Feyza Civelek'in oynadığı Nilay ile tartışıyor. Sinirlenen Görkem, Nilay'a tokat attı. Nilay'ın "Sen bittin" demesine sinirlenen Görkem, kendini tokatlayarak üstünü yırttı. "Yardım edin, kurtarın beni" diyerek herkesi yayına çağıran Görkem, Nilay'ın kendisine saldırdığını söyledi. Gördükleri karşısına ağzı açık kalan Nilay ise gözyaşlarına boğuldu.

Görkem ve Nilay arasındaki sahne kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok kullanıcı Görkem için "Korku filmi gibi bir sahneydi" yorumu yapıldı.

İşte sahne için gelen bazı yorumlar...

Kızılcık Şerbeti\'nde ağızları açık bırakan sahne! Nilay\'la tartışan Görkem kendisini dövdü

Kavga, Gibi, Televizyon, 3.Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kızılcık Şerbeti'nde ağızları açık bırakan sahne! Nilay'la tartışan Görkem kendisini dövdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Murat Yılmaz: hayatımda Leyla ile Mecnun'dan başka Türk dizisi izlemedim. şu oyunculukları gördükçe kendimle gurur duyuyorum 5 1 Yanıtla
    E.E. Atayılmaz: Avrupa Yakası’nı da öneririm 0 0
  • Osman Koca: ulen kadın iyi rol yapıor he 0 0 Yanıtla

11:24 Eş katili, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti Eş katili, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti
11:24 Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP’ye ithamlar ayağımızın altındadır, zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP'ye ithamlar ayağımızın altındadır, zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak
11:22 Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı Hırsızlar, belediyenin çilek tarlasını talan etti Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı! Hırsızlar, belediyenin çilek tarlasını talan etti
10:51 Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı taşıyan helikopter acil iniş yaptı Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı taşıyan helikopter acil iniş yaptı
00:23 Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından darbedildi Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından darbedildi
11:53 Jorge Jesus’un çalıştırdığı Al Hilal, Guinnes Rekorlar Kitabı’na girdi Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi
11:49 Zorlu Enerji İsrail’de 3 girişimdeki hissesini satacak Zorlu Enerji İsrail’de 3 girişimdeki hissesini satacak
10:57 Fenerbahçe, İstanbulspor maçının yanı sıra Konyaspor-Galatasaray maçını da takip edecek Fenerbahçe, İstanbulspor maçının yanı sıra Konyaspor-Galatasaray maçını da takip edecek
10:18 Kızılcık Şerbeti’nde ağızları açık bırakan sahne Nilay’la tartışan Görkem kendisini dövdü Kızılcık Şerbeti'nde ağızları açık bırakan sahne! Nilay'la tartışan Görkem kendisini dövdü
09:50 İstanbul Boğazı’nda “Osaka“ alarmı 40 bin ton petrol taşıyan tanker dümen arızası nedeniyle sürüklendi İstanbul Boğazı'nda "Osaka" alarmı! 40 bin ton petrol taşıyan tanker dümen arızası nedeniyle sürüklendi
09:47 SPK, 3 şirketin halka arzına onay verdi SPK, 3 şirketin halka arzına onay verdi
09:47 Dursun Özbek mi, Süheyl Batum mu Galatasaray başkanını seçiyor Dursun Özbek mi, Süheyl Batum mu? Galatasaray başkanını seçiyor
09:36 Trabzonlu esnafın kampanya afişi görenleri şaşkına çevirdi Trabzonlu esnafın kampanya afişi görenleri şaşkına çevirdi
09:31 Özel’den Cumhurbaşkanlığı sorusuna net cevap: Hedefim CHP’nin iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmak Özel'den Cumhurbaşkanlığı sorusuna net cevap: Hedefim CHP'nin iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmak
09:27 Papua Yeni Gine’de bilanço ağırlaşıyor 1100 ev toprak altında kaldı, ölü sayısı 300’ün üzerine çıktı Papua Yeni Gine'de bilanço ağırlaşıyor! 1100 ev toprak altında kaldı, ölü sayısı 300'ün üzerine çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2024 12:10:33. #1.12#
SON DAKİKA: Kızılcık Şerbeti'nde ağızları açık bırakan sahne! Nilay'la tartışan Görkem kendisini dövdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement