Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Özge Özacar, sevgilisini öpücüklere boğdu - Son Dakika
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Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Özge Özacar, sevgilisini öpücüklere boğdu

Kızılcık Şerbeti\'nin yıldızı Özge Özacar, sevgilisini öpücüklere boğdu

Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncularından Özge Özacar bir süredir iş insanı Oğuz Özmen ile aşk yaşıyor. Dizisinin sezon final yapmasıyla tatile çıkan güzel oyuncu, plajda sevgilisini öpücüklere boğdu.

22.07.2024 08:08
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Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisindeki Görkem rolüyle adından söz ettiren Özge Özacar, özel hayatıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizisinin sezon finali yapmasıyla tatile çıkan oyuncu, sevgilisiyle romantik anlar yaşadı.

Özge Özacar bir süredir iş insanı Oğuz Özmen ile aşk yaşıyor. Daha önce ilişkisini ilan ederek "Çok mutluyum. Keyfimiz yerinde. Daim olur inşallah" dedi. Şimdilerde sevgilisiyle Bodrum'da tatil yapan çift, Aramızda Kalmasın tarafından görüntülendi. Baş başa tatil yapan ikili, birbirine sarılarak öpücüklere boğdu.

"ROLÜM İÇİN GÜZEL TEPKİLER ALIYORUM"

Dizideki rolüyle adından söz ettiren Özge Özacar, gelen eleştirilerin ardından yaptığı açıklamada "Güzel tepkiler alıyorum, insanların beni sevdiğini bana hissettirmeleri harika bir duygu. Sosyal medyaya gelirsek beni yakından tanısalar küfür etmezler bence bana" demişti.

Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Özge Özacar, sevgilisini öpücüklere boğdu
Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Özge Özacar, sevgilisini öpücüklere boğdu
Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Özge Özacar, sevgilisini öpücüklere boğdu
Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Özge Özacar, sevgilisini öpücüklere boğdu

Özge Özacar, Tatil, 3.Sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Özge Özacar, sevgilisini öpücüklere boğdu - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Mehmet Yılmaz: işte haber banene bidenden kamaladan bu haberi bekliyordum süper bi haber 2 0 Yanıtla
  • Saim Dolanbay: Sanki çok önemli.millet (Emekli) Ben 30Sene Yüksekten Pirim Ödedim Hepsi Hikaye Hakkımızı Yiyenleri ALLAH A Havale Ediyorum. 0 1 Yanıtla
  • Yunus Yeniay: çok mu düşündünüz bu haber için Türkiye bu haberi bekliyordu zaten 0 0 Yanıtla

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