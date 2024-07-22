Kızılcık Şerbeti\'nin yıldızı Özge Özacar, sevgilisini öpücüklere boğdu

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Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisindeki Görkem rolüyle adından söz ettiren Özge Özacar, özel hayatıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizisinin sezon finali yapmasıyla tatile çıkan oyuncu, sevgilisiyle romantik anlar yaşadı.

Özge Özacar bir süredir iş insanı Oğuz Özmen ile aşk yaşıyor. Daha önce ilişkisini ilan ederek "Çok mutluyum. Keyfimiz yerinde. Daim olur inşallah" dedi. Şimdilerde sevgilisiyle Bodrum'da tatil yapan çift, Aramızda Kalmasın tarafından görüntülendi. Baş başa tatil yapan ikili, birbirine sarılarak öpücüklere boğdu.

"ROLÜM İÇİN GÜZEL TEPKİLER ALIYORUM"

Dizideki rolüyle adından söz ettiren Özge Özacar, gelen eleştirilerin ardından yaptığı açıklamada "Güzel tepkiler alıyorum, insanların beni sevdiğini bana hissettirmeleri harika bir duygu. Sosyal medyaya gelirsek beni yakından tanısalar küfür etmezler bence bana" demişti.