Kızılcık Şerbeti\'nden ayrılan Murat Aygen\'den şaşırtan itiraf! Meğer diziyi hiç bilmiyormuş

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'ne beşinci sezonda katılan ve kısa süre sonra kadrodan ayrılan Murat Aygen, yaptığı açıklamalarla şaşırttı. Dizide Lider karakterine hayat veren ünlü oyuncu, projeye dahil olmadan önce Kızılcık Şerbeti hakkında hiçbir bilgisi olmadığını açıkladı.

DİZİYE BAŞLARKEN HİÇBİR ŞEY BİLMİYORMUŞ

Medcezir, Mucize Doktor ve Yasak Elma gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan Murat Aygen, ÇAPA TV'de İzzet Çapa'nın sunduğu Paşa Paşa Muhabbetler programına konuk oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin beşinci sezonunda Hilal'in kardeşi ve Kıvılcım'ın komşusu Lider karakterini canlandıran oyuncu, diziye katılma sürecine ilişkin beklenmedik bir itirafta bulundu.

Aygen, "Kızılcık Şerbeti'ne başlarken Kızılcık Şerbeti'nin ne olduğunu da bilmiyordum. Çok izleyen arkadaşlarım var, ailemden insanlar var, bana anlattılar" dedi.

Ünlü oyuncu, canlandırdığı karakterle ilgili de "Ben o rolü çok bilmiyorum açıkçası" ifadelerini kullandı.

"BEN DİZİ NEREDEYSE HİÇ SEYRETMİYORUM"

Murat Aygen, yalnızca Kızılcık Şerbeti'ni değil, diğer televizyon dizilerini de takip etmediğini söyledi. Yerli ve yabancı yapımları izlemeye zaman ayıramadığını belirten oyuncu, sinema filmlerine daha fazla ilgi duyduğunu anlattı.

Aygen, "Ben dizi neredeyse hiç seyretmiyorum. Yani Türk dizisi, yabancı dizi... Ben sinema filmi seyretmeyi çok severim" sözleriyle izleme alışkanlıklarını açıkladı.

Yoğun çalışma temposundan da söz eden oyuncu, günlük programını yardımcılarının düzenlediğini belirterek, "Diyorum ki saat 8'den sonra yokum ben, 9'dan sonra yokum ya da iki gün yokum. Onlar ona göre organize ediyorlar ve hayatımı ona göre yaşıyorum" dedi.

DİZİDEN AYRILMA KARARININ NEDENİNİ DE AÇIKLADI

Kızılcık Şerbeti'ne kısa süreliğine dahil olan Murat Aygen, 30 Ekim'de verdiği bir röportajda iki bölüm sonra diziden ayrılacağını duyurmuştu.

İzzet Çapa ile sohbetinde ayrılık kararının perde arkasına da değinen oyuncu, senaryoda "Lider'in gerçek yüzü ortaya çıkar" ifadesini gördüğünde karakterin hikâyesine itiraz ettiğini ve ayrılmaya karar verdiğini anlattı.

DAHA ÖNCEKİ AÇIKLAMASI YENİDEN AKILLARA GELDİ

Aygen'in açıklamaları, sezon başlamadan önce yaşanan bir olayı da hatırlattı. Oyuncu, dizinin senaristlerinden Zeynep Gür'ü ağırladığı YouTube programında Nursema karakteriyle ilgili bir soruyu farklı yorumlamıştı.

O dönem oyuncunun senaryoya ne kadar hâkim olduğu tartışılmıştı. Aygen'in diziyi önceden tanımadığını söylemesi, söz konusu konuşmanın yeniden hatırlanmasına neden oldu.

Ünlü oyuncu ayrıca, kendisini 15 yıl aradan sonra yeniden oyunculuğa döndüren yapımın Kuzey Güney olduğunu da açıkladı.