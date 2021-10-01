Komşusu ile ettiği kavga hakkında koşulan Halil Sezai: Pişmanım, hayatımda ilk defa kavga ettim

Şarkıcı Halil Sezai, 15 Eylül 2020 tarihinde Tuzla'da gürültü yüzünden 67 yaşındaki komşusu ile tartışmış ve komşusuna şiddet uygulamıştı. Komşusunu dövdüğü görüntüler ortaya çıkan şarkıcı, 43 gün cezaevinde de yattı. Geçtiğimiz yıl tahliye olan Sezai, olay sonrası ilk kez gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BASINA ÇOK KIRGINIM"

Sezai sözlerinin çarpıtıldığını iddia ederek "Basına çok kırgınım. Benim sözlerim çok başka şekilde çarpıtıldı. Sözlerimin devamında yazıldığı gibi bir şey olmadığı için keşke yapsaydım da bu yazılanların bir karşılığı olsaydı dedim. Pişmanım tabii ki.. Beni saygılı yetiştiren ailemi mahcup ettiğim için pişmanım. 41 yaşında ilk defa biriyle kavga ettim" dedi.

"BU HAYATI İSTİYOR MUYUM? BİLMİYORUM"

Yaşanan olayların iş hayatını etkilemediğini söyleyen Sezai "Ben normal hayatıma devam ediyorum. Sahnelere çıkıyorum, film teklifleri alıyorum ama ben bu hayatı istiyor muyum? Onu bilmiyorum." diyerek hayatından pek memnun olmadığını belirtti.