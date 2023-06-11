Konsere giden Okan Bayülgen'in yeni saç stili görenleri şaşkına uğrattı - Son Dakika
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Konsere giden Okan Bayülgen'in yeni saç stili görenleri şaşkına uğrattı

11.06.2023 20:50

Ünlü şovmen Okan Bayülgen, Johnny Depp'in solisti olduğu Hollywood Vampires grubunun konserine gitti. Bayülgen'in tarzı ve yeni saç stili dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Johnny Depp, 2012'den beri üyesi olduğu rock grubu olan Hollywood Vampires ile geçtiğimiz akşam İstanbul'da konser verdi.

BAYÜLGEN KAMERALARA YAKALANDI

Konsere ünlü şovmen Okan Bayülgen de katıldı. Bayülgen, konsere girmeden önce magazin basınının kameralarına yakalandı.

Konsere giden Okan Bayülgen'in yeni saç stili görenleri şaşkına uğrattı

YENİ SAÇ STİLİ DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü sunucunun yeni imajı görenleri hayrete düşürdü. Başının yalnızca orta kısmında saç bırakan ünlü şovmenin kalan yerleri ise kazıttığı görüldü.

Konsere giden Okan Bayülgen'in yeni saç stili görenleri şaşkına uğrattı
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Okan Bayülgen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Konsere giden Okan Bayülgen'in yeni saç stili görenleri şaşkına uğrattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konsere giden Okan Bayülgen'in yeni saç stili görenleri şaşkına uğrattı - Son Dakika
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