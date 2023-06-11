Ünlü oyuncu Johnny Depp, 2012'den beri üyesi olduğu rock grubu olan Hollywood Vampires ile geçtiğimiz akşam İstanbul'da konser verdi.
Konsere ünlü şovmen Okan Bayülgen de katıldı. Bayülgen, konsere girmeden önce magazin basınının kameralarına yakalandı.
Ünlü sunucunun yeni imajı görenleri hayrete düşürdü. Başının yalnızca orta kısmında saç bırakan ünlü şovmenin kalan yerleri ise kazıttığı görüldü.
Son Dakika › Magazin › Konsere giden Okan Bayülgen'in yeni saç stili görenleri şaşkına uğrattı - Son Dakika