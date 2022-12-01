Komedyen Hasan Can Kaya, "Fantazini anlat" dediği genç kadından duydukları karşısında ne tepki vereceğini şaşırdı - Son Dakika
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Komedyen Hasan Can Kaya, "Fantazini anlat" dediği genç kadından duydukları karşısında ne tepki vereceğini şaşırdı

01.12.2022 14:14

Konuşanlar programına izleyici olarak katılan bir kadın seyirciye "En büyük fantazin ne?" sorusunu yönelten Hasan Can Kaya, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı. Erkek arkadaşıyla yaşadığı en özel anları günlüğüne yazdığını açıklayan genç kadın, "Bazı ilişki pozisyonlarını defterime çizmiştim. Annem de deftere yazdığım kek tarifine bakmak isterken onların hepsini gördü" ifadelerini kullandı.

YouTube'dan Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'e transfer olan Konuşanlar programının son bölümünde ilginç anlar yaşandı. Bir kadın seyirciye "En büyük fantazin ne?" sorusunu soran Hasan Can Kaya, duydukları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

"SEVGİLİMLE YAŞADIKLARIMIZI GÜNLÜĞÜME ÇİZDİM"

Gelen seyircilerle tek tek sohbet eden Kaya, bir kadın konuğuna "Fantazini anlat" dedi. Genç kadın ise eski sevgilisi ve annesiyle olan bir anısından bahsederek şunları söyledi: "Fantezi değil ama çok fazla günlük tutuyordum. Her şeyi erkek arkadaşımla aramda geçenleri dahi yazıyordum. Bir gün kek tarifi de yazdım annem de almış okumuş. Erkek arkadaşımla aramda geçen tüm hayal dünyamı yazıyordum. Tüm terlemelerimi, misyoner pozisyonunda çizmiştim."

Genç kadının anlattıkları karşısında gözleri büyüyen Hasan Can Kaya, başka bir kadın seyircinin "Misyoner ne demek?" sorusu üzerine "Cinsel ilişki pozisyonu. En düz, daha da anlatasım var" dedi.

Hasan Can Kaya, 'Fantazini anlat' dediği genç kadından duydukları karşısında dumura uğradı
Hasan Can Kaya, 'Fantazini anlat' dediği genç kadından duydukları karşısında dumura uğradı
YORUMLAR (1)
  • Ali Çorbacıoğlu: Şu an için popüler oldum diye mutlu olsa da ileri de bu programa katılanlar çok büyük pişmanlıklar yaşayacak bana göre.İleri de bu bayan siyasete girse ya da bir kamu kurumun da müdür olmak istese bunlar karşısina çıkacak.Erkek arkadaşından ayrılıp başkasıyla evlenme aşamasına gelse o kişinin ailesi bu videoyu izleyip sorun çıkaracak falan. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Hasan Can Kaya, Exxen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Komedyen Hasan Can Kaya, 'Fantazini anlat' dediği genç kadından duydukları karşısında ne tepki vereceğini şaşırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Komedyen Hasan Can Kaya, "Fantazini anlat" dediği genç kadından duydukları karşısında ne tepki vereceğini şaşırdı - Son Dakika
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