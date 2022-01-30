Köpeği katleden cani, İrem Helvacıoğlu'nun kabusu oldu! Ölüm tehdidi aldı - Son Dakika

Köpeği katleden cani, İrem Helvacıoğlu'nun kabusu oldu! Ölüm tehdidi aldı

Son Güncelleme: 30.01.2022 14:27

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun bir dostunun 4 yıl önce yaralı halde bulup sahiplendiği köpeği Patpat katledildi. Köpeği öldürüp gömen şahıs, Helvacıoğlu'nun yakınlarını da ölümle tehdit etti.

Bir dönem Atv ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisi ile yıldızı parlayan İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz gün hayatının şokunu yaşadı. Başarılı oyuncu, aldığı bir haberle adeta yıkıldı.

KÖPEĞİN KATLEDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Takvim'de yer alan habere göre Helvacıoğlu, yakın bir dostunun 4 yıl önce yaralı halde bulup sahiplendiği Pappat isimli köpeğin Çeşme'de canice katledildiğini söyledi. Köpeklerinin komşusu tarafından vurularak öldürüldüğünü belirten güzel oyuncu, "Ne ile ifade edeceğimi bilemediğim bir varlık tarafından güzel ruhlu bir bebek katledildi" dedi.

İrem Helvacıoğlu'nun kabus dolu anları! Köpeği katleden caniden ölüm tehdidi aldılar

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Olayla ilgili ise şok eden detaylar ortaya çıktı. Köpeği çok havladığı için vurduğunu ve gömdüğünü söyleyen şahıs, kendisini şikayet eden Helvacıoğlu'nun yakınını ölümle tehdit etti. Jandarma ekipleri ise şüpheliyi göz altına alırken, oyuncunun yakınını ise koruma altına aldılar.

İrem Helvacıoğlu'nun kabus dolu anları! Köpeği katleden caniden ölüm tehdidi aldılar
Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Köpeği katleden cani, İrem Helvacıoğlu'nun kabusu oldu! Ölüm tehdidi aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köpeği katleden cani, İrem Helvacıoğlu'nun kabusu oldu! Ölüm tehdidi aldı - Son Dakika
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