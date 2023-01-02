Seren Serengil, 5 köpeğinin aylık masrafının 30 bin TL'yi bulduğunu söyleyerek sitem etti: Ücretler aynı ama niye hakları insanlarla aynı değil? - Son Dakika
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Seren Serengil, 5 köpeğinin aylık masrafının 30 bin TL'yi bulduğunu söyleyerek sitem etti: Ücretler aynı ama niye hakları insanlarla aynı değil?

02.01.2023 14:04

Seren Serengil, sosyal medya paylaşımında köpeğinin fıtık ameliyatına 18 bin TL ödediğini ve 5 köpeğinin aylık 30 bin TL masrafı olduğunu söyleyerek, "Hayvanlar için veteriner ücretleri insanlara uygulanan rakamlarla aynı. Niye muamele aynı değil? Niye hakları aynı değil?" diyerek sitem etti.

Hayvanseverliğiyle bilinen ve köpek sahibi olan Seren Serengil, bir süredir köpeğinin ameliyat süreciyle ilgileniyor. Köpeğinin iyileşmesi için günlerdir uğraşan Serengil, veterinere verdiği ücretlere sessiz kalamadı.

"KÖPEKLERİMİN AYLIK MASRAFI 30 BİN TL"

Instagram hesabından köpeğinin tedavi masraflarının yer aldığı makbuzu yayınlayan Seren Serengil, "Noynoy'un fıtık ameliyatı 18 bin TL. Helali hoş olsun da benim beş köpeğim var aylık veteriner, mama, kuaför bakımları 30 bin TL'yi buluyor. Hayvanlar için veteriner ücretleri insanlara uygulanan rakamlarla aynı niye muamele aynı değil? Niye hakları aynı değil?" diyerek sitem etti.

Köpeğini tedavi ettiren Seren Serengil, ödediği ücretlere sitem etti
Köpeğini tedavi ettiren Seren Serengil, ödediği ücretlere sitem etti
Köpeğini tedavi ettiren Seren Serengil, ödediği ücretlere sitem etti
Köpeğini tedavi ettiren Seren Serengil, ödediği ücretlere sitem etti
Köpeğini tedavi ettiren Seren Serengil, ödediği ücretlere sitem etti
Köpeğini tedavi ettiren Seren Serengil, ödediği ücretlere sitem etti
YORUMLAR (1)
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Seren Serengil, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Seren Serengil, 5 köpeğinin aylık masrafının 30 bin TL'yi bulduğunu söyleyerek sitem etti: Ücretler aynı ama niye hakları insanlarla aynı değil? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seren Serengil, 5 köpeğinin aylık masrafının 30 bin TL'yi bulduğunu söyleyerek sitem etti: Ücretler aynı ama niye hakları insanlarla aynı değil? - Son Dakika
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