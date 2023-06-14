Köpek sosyal medya fenomeni Daniela Henao'nun bikinisinin üstünü çıkardı

Güney Amerika'da ilginç bir olay yaşandı. Sosyal medya fenomeni Daniela Henao, plajda arkadaşlarıyla güneşlenmeye başladı. Henao'nun yanına gelen bir köpek, genç kadının bikinisine saldırdı.

GÖRÜNTÜLER DEFALARCA KEZ İZLENDİ

Köpek, Henao'nun bikini üstünü çaldı. Utanç içinde kalan sosyal medya fenomeni, resmen köpekle boğuştu. Daniela üstünü tutmaya çalışırken, köpek ise uzun süre direndi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Henao'nun TikTok'da paylaştığı video takipçilerini defalarca kez izlendi.