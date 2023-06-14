Köpek sosyal medya fenomeni Daniela Henao'nun bikinisinin üstünü çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi

Köpek sosyal medya fenomeni Daniela Henao'nun bikinisinin üstünü çıkardı

14.06.2023 19:20

Sosyal medya fenomeni Daniela Henao, arkadaşıyla plajda rahat bir gün geçirirken, bir dişi köpek bikini üstünü çalmaya çalıştı ve kendisini üstsüz bıraktı. Daniela Henao, köpeği engellemeye çalıştı fakat köpek tekrar bikini askısını çekmeyi başardı ve Daniela eliyle göğüslerini kapatmak zorunda kaldı. TikTok'da paylaştığı video takipçilerini güldürdü. Olay Güney Amerika'da gerçekleşti. Plajlarda köpeklerle ilgili bazı kısıtlamalar olduğuna dikkat çekilirken, halka vahşi hayvan olaylarını yetkililere bildirme çağrısı yapıldı.

Güney Amerika'da ilginç bir olay yaşandı. Sosyal medya fenomeni Daniela Henao, plajda arkadaşlarıyla güneşlenmeye başladı. Henao'nun yanına gelen bir köpek, genç kadının bikinisine saldırdı.

Köpek sosyal medya fenomeni Daniela Henao'nın bikinisinin üstünü çıkardı

GÖRÜNTÜLER DEFALARCA KEZ İZLENDİ

Köpek, Henao'nun bikini üstünü çaldı. Utanç içinde kalan sosyal medya fenomeni, resmen köpekle boğuştu. Daniela üstünü tutmaya çalışırken, köpek ise uzun süre direndi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Henao'nun TikTok'da paylaştığı video takipçilerini defalarca kez izlendi.

Köpek sosyal medya fenomeni Daniela Henao'nın bikinisinin üstünü çıkardı
YORUMLAR
500
Prag'daki Vegan Restoranda Mide Bulandıran Tırnak Kesme Skandalı Prag'daki Vegan Restoranda Mide Bulandıran Tırnak Kesme Skandalı

Sosyal Medya, Dünya, Magazin, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Köpek sosyal medya fenomeni Daniela Henao'nun bikinisinin üstünü çıkardı - Son Dakika


Son Dakika
21:09 Son Dakika: ABD Merkez Bankası, 15 ay aradan sonra faiz artışı yapmayarak politika faizini yüzde 5-5.25 aralığında sabit bıraktı
21:04 Son Dakika: 15 ay sonra bir ilk! ABD Merkez Bankası, faizi yüzde 5-5.25 aralığında sabit bıraktı
21:07 Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun Bahçede Gezintisi Görüntülendi
21:03 Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu görüşmesinin yayınlanmayan görüntüleri ortaya çıktı! Golf oynayanlara verdiği cevap çok manidar
21:00 Arda Güler'in serbest kalma bedeli 17.5 milyon euro olarak belirlendi
20:56 Kulaklarınıza inanamayacaksınız! Arda Güler'in sözleşmesindeki detay taraftarın uykusunu kaçıracak
20:10 Getafe taraftarlarından Enes Ünal'a ödül
20:06 Bu ilk kez değil! Enes Ünal, yine takımın bir numarası seçildi
19:48 Kadıköy'de yavrusunu korumak isteyen anne karga esnafa zor anlar yaşattı
19:46 Kadıköy'de yavrusunu korumak isteyen anne karga esnafa zor anlar yaşattı! Çareyi motosiklet kaskı takmakta buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2023 21:27:17. #1.11#
SON DAKİKA: Köpek sosyal medya fenomeni Daniela Henao'nun bikinisinin üstünü çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement