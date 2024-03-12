Koreli Fenomen Sua Son Türk erkeklerinden ilginç mesajlar alıyor

Koreli Fenomen Sua Son Haberler.com YouTube kanalına konuk oldu.
Türk erkeklerinden mesajlar geliyor mu? sorusuna cevap veren Koreli fenomen Sua Son, "Tabi ki geliyor. Babamdan daha yaşlı erkekler bana yazıyor. En sevdiğim bir maildi. İş birlikleri için olan maile gelmiş. Maile, 'İş birliği için değil, aşk birliği için hazır mısın?' yazmış. Benimle evlen, Danimarka'ya gel benimle, telefon numaranı ver gibi mesajlar geliyor.
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İlgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti dizisinde Çimen karakterine hayat veren Selin Türkmen, sosyal medya hesabından tesettüre girdiği anlara ait kamera arkası görüntüleri paylaştı.
Entübe edildiği iddia edilen ünlü oyuncu Bahar Öztan'ın sağlık durumu hakkında oğlu açıklama yaptı. Öztan'ın oğlu, annesinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve entübe edilmediğini belirtti.
Hatay'da yaşayan tır şoförü Beyazıt Yarar, sevdiği kadını kız istemeye gelin arabası gibi süslediği tırıyla gitti. İlginç görüntülerin ortaya çıktığı isteme töreni sonrası gelin adayı Halime Armağan, bu farklı teklife karşı farklı tepkiler aldığını belirtti.
Ünlü sanatçı Ahmet Kaya'nın, yıllar önce hayatını kaybeden Yılmaz Güney'in çocukları Elif Güney ve Yılmaz Güney ile çekilmiş fotoğrafı, sanatçının hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Ahmet Kaya, 2000 yılında Paris'te kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.
Sertab Erener, yıllardır dillere pelesenk olmuş şarkılarını binlerce seveniyle birlikte Atatürk Kültür Merkezi'nde seslendirdi. Erener, konserde Eurovision'da temsil ettiği şarkının farklı bir versiyonunu Mayıs ayında paylaşacağını duyurdu.
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da yarışmacılar açlık ve özlemle mücadele ederken, Yunus Emre'nin eşi Beria Özden Instagram hesabından hamile olduğunu duyurdu. Ödüllerden yararlanamayan Yunus Emre'nin eşi, bekleyişini ve iletişimsizliği paylaşarak duygularını dile getirdi.
Kobra Murat, mübarek Ramazan ayının ilk gününde ikinci kez ameliyat olacağını duyurdu. Şarkıcı, sevenlerinden helallik ve dua beklediğini söyledi. İki ay önce bağırsak çatlaması ameliyatı olan Murat, torbaları aldırmak için tekrar ameliyat olacak.
Selviye Hürriyet, Yusuf Emini ve Arif Lila'nın oynadığı tiyatro oyunu Şekibe, İstanbul Türkçesi ve Rumeli Türkçesi kullanılarak komedi türünde sahnelendi. Oyunun ilk durağı Gebze Kültür Merkezi oldu. İlk tesettürlü kadın tiyatro oyuncusu Yusuf Emini ve Selviye Hürriyet, başrolü paylaştı.
Kolon kanseriyle mücadele eden ünlü oyuncu Bahar Öztan'ın oğlu, annesinin entübe edilmediğini ve standart tedavisinin devam ettiğini açıkladı. Öztan, geçirdiği zorlu hastalıkları güçlü durarak atlattığını ve dualara ihtiyaç duyduğunu belirtmişti.
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