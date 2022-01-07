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"Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam - Son Dakika

"Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam

07.01.2022 14:13

Gani Müjde, koronavirüse çözüm olarak Bill Gates'in tutuklanmasını öneren Hakan Ural'a esprili bir paylaşımla yanıt verdi. Bill Gates'in photoshoplu bir fotoğrafını paylaşan Müjde, "Hakan abi paket tamam. Bill Gates'i tutukladık, koronayı bitireceğiz. Pazarlık sürüyor" ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanan hastanede tedavi gördükten sonra virüsü yenen Hakan Ural, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüsün çözümü için Bill Gates'in tutuklanması gerektiğini söyledi.

"BILL GATES'İ TUTUKLAYIP PAZARLIK YAPIN"

Instagram hesabından paylaşım yaparak dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı çözüm önerisi sunan Ural, "Koronavirüse çözüm önerim: Bill Gates'i acil neredeyse bulup tutuklayın. Kapatın. Sağlam bir pazarlık yapıp, asgari müşterekte ne istiyorsa anlaşın bitsin bu çile usandık, bıktık" ifadelerini kullandı.

Gani Müjde, 'Koronaya çözüm için Bill Gates' tutuklansın diyen Hakan Ural'ı tiye aldı: Paket tamam

GANİ MÜJDE TİYE ALDI

Ünlü yazar Gani Müjde de Hakan Ural'ın gündem yaratan bu sözlerine sessiz kalamadı. Photoshopla Bill Gates'in fotoğrafını tutuklanan bir adamın yüzüne koyan Müjde, "Hakan abi paket tamam. Bill Gates'i tutukladık, koronayı bitireceğiz evvelallah. Yozgat'tan arsa, Bağcılardan iki daire verdik kabul etmedi. Şerifali'den de iki dükkan istiyor. Pazarlık sürüyor" yazdı.

Gani Müjde, 'Koronaya çözüm için Bill Gates' tutuklansın diyen Hakan Ural'ı tiye aldı: Paket tamam
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Gani Müjde, Hakan Ural, Bill Gates, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Koronaya çözüm için Bill Gates' tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: "Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam - Son Dakika
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