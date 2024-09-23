Kötü Kan dizisinde tepki çeken sahne! Kadın, kocasının metresine doğum yaptırdı

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Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı! Kayınvalide, geline tepsi dolusu altın taktı

Karşılayanlar arasında sürpriz bir isim de vardı

Başrollerinde Ertan Saban, Damla Sönmez, Hüseyin Avni Danyal ve Levent Ülgen'in yer aldığı Kötü Kan dizisinin 3. bölümündeki doğum sahnesi izleyicileri kızdırdı.

RTÜK'E SESLENDİLER

Dizinin 3. bölümünde Hüseyin Avni Danyel'in hayat verdiği Fevzi karakterinin hamile sevgilisi Nurgül'ün yanına giden resmi nikahlı eş Türkan hesap sormak isterken hiç beklemediği bir olayı içinde kaldı. Bir anda sancısı tutan Nurgül'ün doğuma başladığı gören Türkan, o anlara tanıklık ederek yardım etmek zorunda kaldı. Sahne kısa sürede çok konuşulanlar listesine yerleşirken birçok izleyici RTÜK'e çağrıda bulunarak "Kadına, kocasının metresini doğurtmak nedir ya yuh, midem bulandı" yorumları yapıldı.

İşte sahne için yapılan bazı yorumlar...