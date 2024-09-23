Kötü Kan dizisinde tepki çeken sahne! Kadın, kocasının metresine doğum yaptırdı - Son Dakika
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Kötü Kan dizisinde tepki çeken sahne! Kadın, kocasının metresine doğum yaptırdı

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Yayın hayatına yeni başlayan Kötü Kan dizisinde kadının, kocasının metresine doğum yaptırdığı sahne tepki çekti. Sahneden rahatsız olan seyirciler, RTÜK'e çağrı yaptı.

23.09.2024 16:26
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Başrollerinde Ertan Saban, Damla Sönmez, Hüseyin Avni Danyal ve Levent Ülgen'in yer aldığı Kötü Kan dizisinin 3. bölümündeki doğum sahnesi izleyicileri kızdırdı.

RTÜK'E SESLENDİLER

Dizinin 3. bölümünde Hüseyin Avni Danyel'in hayat verdiği Fevzi karakterinin hamile sevgilisi Nurgül'ün yanına giden resmi nikahlı eş Türkan hesap sormak isterken hiç beklemediği bir olayı içinde kaldı. Bir anda sancısı tutan Nurgül'ün doğuma başladığı gören Türkan, o anlara tanıklık ederek yardım etmek zorunda kaldı. Sahne kısa sürede çok konuşulanlar listesine yerleşirken birçok izleyici RTÜK'e çağrıda bulunarak "Kadına, kocasının metresini doğurtmak nedir ya yuh, midem bulandı" yorumları yapıldı.

İşte sahne için yapılan bazı yorumlar...

Kötü Kan dizisinde tepki çeken sahne! Kadın, kocasının metresine doğum yaptırdı
Kötü Kan dizisinde tepki çeken sahne! Kadın, kocasının metresine doğum yaptırdı
Kötü Kan dizisinde tepki çeken sahne! Kadın, kocasının metresine doğum yaptırdı
Kötü Kan dizisinde tepki çeken sahne! Kadın, kocasının metresine doğum yaptırdı

Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kötü Kan dizisinde tepki çeken sahne! Kadın, kocasının metresine doğum yaptırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Murat Itibar:
    Ne rezil kefaze filimler 10 0 Yanıtla
  • Mustafa Şener:
    Derhal yayından kaldırılsın! 6 2 Yanıtla
  • Murat Kara:
    RUTUK BU TARZ DİZİLERİ YAYINLAMADAN YASAKLAMASI GEREK TOPLUMA NE VERİYOR AHLAK KULTUR BİLGİ HİÇ BİRŞEY İNSANLARDA BU DİZİLERLE OMUR BİTİRİYOR BOŞUNA 5 1 Yanıtla
  • Hasan Tartal:
    Böyle diziler sayesinde rezillikler sıradanlaştırılıyor.. RTÜK uyuyor.... 0 0 Yanıtla
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