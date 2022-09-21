Sefo ve Ufuk Beydemir arasında gerilim! Sosyal medyada kapıştılar - Son Dakika
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Sefo ve Ufuk Beydemir arasında gerilim! Sosyal medyada kapıştılar

21.09.2022 16:02

'Isabelle' şarkısıyla sosyal medyada viral olan 12 yaşındaki Fevzi Kaan, geçtiğimiz günlerde Sefo konserinde ünlü rapçiyle sahne almıştı. Ufuk Beydemir, bu durumu ve Sefo'yu eleştirince iki isim sosyal medya üzerinden tartışma yaşadı.

Şarkıcı Sefo ve Capo'nun seslendirdiği 'İsabelle' şarkısı sosyal medyada viral oldu. Binlerce sosyal medya kullanıcısının klip çektiği şarkıya bir yorum da genç fenomen Fevzi Kaan Türker'den geldi. Türker'in performansına sessiz kalamayan Sefo ise genç fenomeni konserinde sahneye çıkardı. Ancak Sefo'nun bu hamlesine şarkıcı Ufuk Beydemir'den tepki geldi.

"ÇOCUK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRİYO SEN DE 'PRİM' DİYORSUN"

Şimdilerde oyuncu İpek Yazıcı ile düğün hazırlığı yapan Ufuk Beydemir, sosyal medya hesabından Sefo ve Fevzi Kaan'ın konser görüntülerini yayınlayarak "Seviye bu. Prim yapan bu" dedi. Beydemir'in Twitter'dan yaptığı paylaşıma cevap veren Sefo ise "12 yaşındaki bir çocuk bir hayalini gerçekleştirdiğini söylüyor. Sen prim ve seviyeden bahsediyorsun. Yine küçük bir çocuğun sözlerini yazdığı 'ben bir kek miyim' diye bir' şarkın var. Prim ve seviye araştırmana oradan devam et" ifadelerini kullandı.

12 yaşındaki fenomeni sahnesine çıkaran Sefo ile Ufuk Beydemir birbirine girdi

"ŞARKIMLA O KULAK KANATAN VİDEOYU VİDEOYU KIYASLAMAK İSTER MİYİZ?"

Sefo'nun cevabına karşılıksız kalamayan Beydemir ise şunları yazdı: "Ben sıfır yetenek bir çocuğun başarısını, gördüğü ilgiyi eleştirdim fakat arkadaş üzerine alınmış nedense. 7 yaşında çocuğun yazdığı derinlikli sözleri şarkıya çevirdim evet, yaptığım işin arkasındayım hala. O şarkıyla şu kulak kanatan videoyu kıyaslamak ister miyiz gerçekten?" Atışmaya devam eden Sefo ise son olarak "Bu tweet'inden sonra karar verdim ki sen keksin kanka" cevabını verdi.

Ufuk Beydemir, geçtiğimiz aylarda 7 yaşındaki bir çocuğun "Ben neyim? Ben kek miyim?" sözlerinden şarkı yapmıştı.

12 yaşındaki fenomeni sahnesine çıkaran Sefo ile Ufuk Beydemir birbirine girdi
12 yaşındaki fenomeni sahnesine çıkaran Sefo ile Ufuk Beydemir birbirine girdi
12 yaşındaki fenomeni sahnesine çıkaran Sefo ile Ufuk Beydemir birbirine girdi
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Son Dakika Magazin Sefo ve Ufuk Beydemir arasında gerilim! Sosyal medyada kapıştılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sefo ve Ufuk Beydemir arasında gerilim! Sosyal medyada kapıştılar - Son Dakika
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