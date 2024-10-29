Küçükçekmece'de vatandaşlar Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Hande Yener konseri ile yaşadı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de vatandaşlar Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Hande Yener konseri ile yaşadı

Küçükçekmece\'de vatandaşlar Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Hande Yener konseri ile yaşadı

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

29.10.2024 22:14  Güncelleme: 22:25
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Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle Cumhuriyet Bayramı kutlandı. Kutlamalar kapsamında gerçekleştirilen Hande Yener konserinde binlerce vatandaş, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı.

Küçükçekmece Belediyesi, Cumhuriyet'in ilanının 101. yılı kapsamında Cumhuriyet Yürüyüşü ve Hande Yener Konseri etkinliği düzenledi. Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde başlayan yürüyüş, Halkalı'daki konser alanında sona erdi. Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'ndeki konsereKüçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve binlerce vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından belediye projeleri ile ilgili video gösterimi yapıldı. Konserde sahneye çıkan sanatçı Hande Yener en sevilen şarkılarını söylerken vatandaşlar, şarkılara eşlik etti.

"Cumhuriyet bana belediye başkanı seçilme fırsatını verdi"

Programda konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Cumhuriyet'imizin 101. yılı bizim için çok önemli ve çok değerli. Bağımsız bir ülke olarak bir ülkenin yoluna devam edebilmesi açısından Cumhuriyet'in kurulmasını çok önemsiyoruz. Bir yüzyıl devirmesi de hakikaten özgürlüklerimiz, demokrasimiz, adaletimiz, hak, hukuk bakımından cumhuriyet vazgeçilmez bir rejimimiz. Bize fırsat eşitliği tanıyor. Bütün ülkedeki insanlara fırsat eşitliği tanıyor. Örneğin bana müthiş bir fırsat eşitliği tanıdı. Ben cumhuriyet ile gözlerimi açtım. Ondan sonra bana devlet okullarında okuma fırsatını verdi. Yaşadığım kentin bir milyona yaklaşmış olan nüfusu ile belediye başkanı seçilme fırsatını bana cumhuriyet verdi. Osmanlı'nın son dönemlerinde Avrupa, 'Türkiye'yi nasıl bölelim, nasıl parçalayalımın çalışmalarını yapıyordu. Mustafa Kemal Atatürk diye ülkesini, milletini, tam bağımsızlığı seven, bunu karakteri ile ifade eden bir lider çıktı. Bu ülkeyi örgütledi ve ülkemizi tam bağımsız bir ülke yeniden aynı topraklar üzerinde hayatına devam etmesini sağladı. Arkasından kurmuş olduğu cumhuriyet ile de bunu taçlandırdı. Dolayısıyla o dönemdeki başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak kaydıyla onun silah arkadaşlarına, o günden bugüne kadar vatanı için şehit olmuş bütün insanlarımıza minnettarız. Onları rahmetle ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk bize emanet etmiş. Bu akşamki etkinliğimiz de cumhuriyete ve Atatürk ilkelerine olan bağlılığımızı devam ettirmek maksadıyla, cumhuriyete olan olan borcumuzu ölünceye kadar ödemeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizi mutlaka yaşatmamız gerekiyor. Her nerede olursa olsun biz cumhuriyeti yaşatmakla meşgulüz. Cumhuriyet'i seviyoruz. Cumhuriyeti sevmeyenlerle, ona dil uzatmak isteyenlerle de meselemiz olduğunu, bir derdimizin olduğunu da ifade ediyoruz. Yaşasın Cumhuriyet" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Küçükçekmece'de vatandaşlar Cumhuriyet Bayramı coşkusunu Hande Yener konseri ile yaşadı - Son Dakika

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