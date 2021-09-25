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Kültür-sanat aşkına... Seç, beğen, git! - Son Dakika

Kültür-sanat aşkına... Seç, beğen, git!

25.09.2021 07:48
Kültür-sanat aşkına... Seç, beğen, git!, System.String[]

(Uygar TAYLAN/utaylan@hurriyet.com.tr) KONSER- Nekropsi, 29 Eylül Çarşamba, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda.

(Uygar TAYLAN/utaylan@hurriyet.com.tr)

KONSER

- Nekropsi, 29 Eylül Çarşamba, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda. 21.00'de başlayacak konserin bilet fiyatları 66-176 lira arasında.

Yüzyüzeyken Konuşuruz 27 Eylül Pazartesi günü saat 21.00'de, Antalya Açıkhava Sahnesi'nde. Bilet fiyatları 89-224 lira arasında.

- Fazıl Say, Ankara'da... 27 Eylül Pazartesi saat 20.30'da Bilkent Odeon'daki konserin bilet fiyatları 112-246 lira arasında.

Gülşen bugün saat 21.00'de, Jolly Joker Vad İstanbul'da. Konserin bilet fiyatları şöyle: Bistro B 226 lira, Bistro A 339 lira, sahne önü 452 lira.

- Selda Bağcan bugün, Ankara Armada AVM Açıkhava Sahnesi'nde. Bilet fiyatları 77-170 lira arasında.

Kültür-sanat aşkına... Seç, beğen, git!

DANS

Modern Dans Topluluğu İstanbul, sahnelere döndü. Çağdaş dansın beden dili üzerine kurulu dinamizmini 5 farklı koreografiyle yansıtan 'Yeni Hayat', 28 Eylül Salı, Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde. Saat 20.00'deki etkinliğin bilet fiyatları 40-65 lira arasında değişiyor.

STAND-UP

Hasan Can Kaya, 'Stand-up Party' ile 27 Eylül Pazartesi, İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda. Biletler 165-396 lira arasında.

Kültür-sanat aşkına... Seç, beğen, git!

'Kaan Sekban Saçmalar' gösterisi bugün Harbiye Cemil Topuzlu'da. Bilet fiyatları 99-220 lira arasında.

SERGİ

Bu yıl beşinci kez gerçekleşecek olan BASE, 29 Eylül-3 Ekim arasında Tophane-i Amire'de. Sergide, 32 üniversiteden 100 yeni mezun sanatçının 114 eseri yer alacak.

Ali Bilge Kaya, 'Dört veya Kaotik Kentlerin Çözülmüş Sessizliği' sergisiyle 30 Ekim'e kadar, x-ist Karaköy'de.

Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, 13 sanatçının eserlerinin bir araya geldiği 'Büyücü ve Bahçe' isimli sergiye ev sahipliği yapıyor. 31 Aralık'a kadar görülebilir.

Kültür-sanat aşkına... Seç, beğen, git!

'Meydan', Alkan Aksoy, 2021

FESTİVAL

Tube&Berger, Aksak, Hemi ve Ecem Seçkin'in performanslarının yanı sıra Reach Geblo ve Sabahat Karcı'nın çalışmalarının yer alacağı 'Garden-X Carnaval', yarın saat 15.00'te Hilton İstanbul Bosphorus'ta. Bilet fiyatı 155 lira.

Kültür-sanat aşkına... Seç, beğen, git!

Kadıköy Çizgi Festivali başladı. Bugün ve yarın Yoğurtçu Parkı'nda düzenlenecek festivalde söyleşilerden canlı çizimlere, imza günlerinden çizgi roman mezatına kadar birçok etkinlik ziyaretçileri bekliyor.

Kültür-sanat aşkına... Seç, beğen, git!

Açıkhava Tiyatrosu, Cemil Topuzlu, Konser, Eylül, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kültür-sanat aşkına... Seç, beğen, git! - Son Dakika Magazin


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