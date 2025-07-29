Kuruluş Osman'da Burak Özçivit'in ardından yaprak dökümü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Kuruluş Osman'da Burak Özçivit'in ardından yaprak dökümü

Kuruluş Osman\'da Burak Özçivit\'in ardından yaprak dökümü
29.07.2025 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuruluş Osman'da yeni sezon öncesi önemli ayrılıklar yaşanıyor. Osman Bey'i canlandıran Burak Özçivit'in ardından, Fatma Hatun'a hayat veren genç oyuncu Leya Kırşan da kadrodan ayrıldı. Yönetmen koltuğuna Bülent İşbilen getirildi. Zaman atlamasıyla kadro büyük ölçüde yenileniyor.

Burak Özçivit'in ayrılığıyla sarsılan "Kuruluş Osman" dizisi, yeni sezon hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. ATV ekranlarının sevilen dönem dizisi, 7. sezonunda izleyiciyi köklü bir değişimle karşılayacak. Zaman atlaması yaşanacak olan yeni sezonda, Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarına ve ilk kurumsallaşma sürecine odaklanılacak.

YENİ BAŞROL ARAYIŞI: YAPIM EKİBİ YOĞUN MESAİ HARCIYOR

Bozdağ Film imzasını taşıyan yapımda başrol için yeni bir isimle görüşmeler devam ediyor. Edinilen kulis bilgilerine göre, prodüksiyon ekibi hem tarihi dokuyu yansıtacak hem de seyirciyle güçlü bağ kurabilecek bir oyuncu arayışında. Eski kadrodan bazı isimlerin yoluna devam edeceği belirtilse de, dizideki pek çok karakterin yerine yenileri eklenecek.

GENÇ YILDIZ VEDA ETTİ

Dizinin dikkat çeken genç oyuncularından Leya Kırşan, zaman atlaması nedeniyle projeye veda edecek isimler arasında yer alıyor. Fatma Hatun karakterine hayat veren 17 yaşındaki Kırşan, yaşların büyütüleceği 7. sezonda ekipte yer almayacak. Bu ayrılık, dizinin genç izleyici kitlesi arasında şimdiden gündem oldu.

Kuruluş Osman'da Burak Özçivit'in ardından yaprak dökümü

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA DEĞİŞİM

Yeni sezonun en önemli gelişmelerinden biri de yönetmen değişikliği oldu. Beş sezon boyunca diziyi yöneten ekibin ardından, yönetmenlik koltuğuna son olarak "Prens" dizisiyle dikkat çeken Bülent İşbilen oturacak. İşbilen'in özellikle dramatik sahnelerdeki anlatım gücü, yeni döneme damga vurması beklenen unsurlar arasında.

BURAK ÖZÇİVİT'İN AYRILIĞI VE CİHAN ÜNAL SÜRPRİZİ: OSMAN BEY'E YENİ YÜZ ARANIYOR

2019'dan bu yana Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit, 7. sezon öncesi yapım şirketiyle yaşadığı bölüm başı 4 milyon TL'lik ücret krizi nedeniyle projeden ayrıldı. Ayrılığın ardından, 1988 yılında TRT 1'de yayınlanan "Kuruluş" dizisinde aynı karakteri canlandıran usta oyuncu Cihan Ünal'a teklif götürüldüğü öğrenildi.

Bülent İşbilen, Yaprak Dökümü, Burak Özçivit, Kuruluş Osman, Televizyon, Yönetmen, 3-sayfa, Magazin, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kuruluş Osman'da Burak Özçivit'in ardından yaprak dökümü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Belözoğlu’nun ’’Fenerbahçe mi Galatasaray mı’’ sorusuna yanıtı olay oldu Emre Belözoğlu'nun ''Fenerbahçe mi Galatasaray mı?'' sorusuna yanıtı olay oldu
Cumhurbaşkanı’na hakaret eden HKP liderinin genel başkanlığı düşürüldü Cumhurbaşkanı'na hakaret eden HKP liderinin genel başkanlığı düşürüldü
Yangınlarla ilgili provokatif paylaşım yapan 13 kişi hakkında işlem başlatıldı Yangınlarla ilgili provokatif paylaşım yapan 13 kişi hakkında işlem başlatıldı
Bursa Kestel’deki yangın tamamen söndü, Harmancık’ta alevlerle mücadele sürüyor Bursa Kestel'deki yangın tamamen söndü, Harmancık'ta alevlerle mücadele sürüyor
Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi’nin gözlerden uzak büyüttüğü kızları İlk kez sahneye çıktı Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi'nin gözlerden uzak büyüttüğü kızları İlk kez sahneye çıktı
Beşiktaş, Gedson Fernandes’i sattı Beşiktaş, Gedson Fernandes'i sattı
Fenerbahçe, stadyum dışındaki isim tabelasını ’’Chobani’’ olarak değiştirdi Fenerbahçe, stadyum dışındaki isim tabelasını ''Chobani'' olarak değiştirdi
Okan Buruk ikna etti Galatasaray yeni kalecisine kavuşuyor Okan Buruk ikna etti! Galatasaray yeni kalecisine kavuşuyor
Yol kesip haraç alan şahıslar gözaltına alındı Yol kesip haraç alan şahıslar gözaltına alındı
İstasyon asıl şimdi yandı Ormanı yakan hain benzini bu sebeple kolayca almış İstasyon asıl şimdi yandı! Ormanı yakan hain benzini bu sebeple kolayca almış
Polisle yaşadığı kriz sonrası gözaltına alınan Dilan Çıtak serbest bırakıldı İşte ifadesi Polisle yaşadığı kriz sonrası gözaltına alınan Dilan Çıtak serbest bırakıldı! İşte ifadesi

10:26
Bursa kundakçısının bilinmeyenleri: Yakalandığı andan itibaren “meczup“ imajı çiziyor
Bursa kundakçısının bilinmeyenleri: Yakalandığı andan itibaren "meczup" imajı çiziyor
08:35
7 gündür süren Karabük yangını şehir merkezini tehdit ediyor
7 gündür süren Karabük yangını şehir merkezini tehdit ediyor
07:49
İBB’ye yeni yolsuzluk operasyonu İETT Genel Müdürü dahil 20 kişi gözaltında
İBB'ye yeni yolsuzluk operasyonu! İETT Genel Müdürü dahil 20 kişi gözaltında
07:41
Baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti Dikkat çeken not: Sen beni tesadüfen gördün
Baba, eşi ve kızını öldürüp intihar etti! Dikkat çeken not: Sen beni tesadüfen gördün
15:08
İngiltere kupayı kazandı, Prenses Charlotte’un sempatik tepkisi finale damga vurdu
İngiltere kupayı kazandı, Prenses Charlotte'un sempatik tepkisi finale damga vurdu
14:54
Kokpite Operasyon: Yardımcı pilot çocuk istismarı suçlamasıyla gözaltına alındı
Kokpite Operasyon: Yardımcı pilot çocuk istismarı suçlamasıyla gözaltına alındı
14:52
Tarlada başlayan yasak aşk, tarlada bitti
Tarlada başlayan yasak aşk, tarlada bitti
14:49
Beraber oturduğu polisi vurdu, hiçbir şey olmamış gibi içeceğini içti
Beraber oturduğu polisi vurdu, hiçbir şey olmamış gibi içeceğini içti
14:47
Dilan Çıtak’ın polisle yaşadığı gerginliğe ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Dilan Çıtak'ın polisle yaşadığı gerginliğe ait yeni görüntüler ortaya çıktı
14:31
Stada tabela asıldı İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri
Stada tabela asıldı! İşte Kürt kökenli firma sahibinin bilinmeyenleri
14:22
Bir orman yangını da İzmir’de Bornova’da başladı, Buca’ya sıçradı
Bir orman yangını da İzmir'de! Bornova'da başladı, Buca'ya sıçradı
14:14
Arabadan inerken elbisesi açılan oyuncu frikik verdi
Arabadan inerken elbisesi açılan oyuncu frikik verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2025 10:30:42. #7.11#
SON DAKİKA: Kuruluş Osman'da Burak Özçivit'in ardından yaprak dökümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.