Kuruluş Osman'da izleyiciyi yıkan sahne! Bala Hatun'a hayat veren Özge Törer diziden ayrıldı - Son Dakika
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Kuruluş Osman'da izleyiciyi yıkan sahne! Bala Hatun'a hayat veren Özge Törer diziden ayrıldı

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Kuruluş Osman dizisinin 180. bölümünde Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer'in ayrılığı izleyicileri yıktı. Dizinin son bölümünde Begüm Hatun tarafından bayıltılıp kulübeye kapatılan Bala Hatun'un cesedini gören Osman Bey feryat etti.

13.02.2025 10:26  Güncelleme: 10:34
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ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, 180. bölümüyle izleyicileri isyan ettirdi. Bala Hatun'un yanarak ölmesiyle Özge Törer diziden ayrıldı.

Kuruluş Osman dizisi 180. bölümüyle ekrana geldi. Kuruluş Osman dizisinin yayınlanan son bölümünde Bala Hatun büyük yangının ortasında kaldı.

BALA HATUN YANGININ ORTASINDA KALDI

Son sahnede Begüm Hatun, Bala Hatun'u bir kulübenin içinde bayıltıp kulübeyi yaktı. Osman Bey Bala hatunu kurtarmaya geldiğinde ise Bala'nın cesedini gördü. Osman Bey'in feryatları, izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Kuruluş Osman'da izleyiciyi yıkan sahne! Bala Hatun'a hayat veren Özge Törer diziden ayrıldı

Böylelikle uzun bir süredir Kuruluş Osman dizisinden ayrılacağı kulislerde konuşulan Bala Hatun'a hayat veren Özge Törer kadroya veda etti.

İZLEYİCİ İSYAN ETTİ

İzleyici, Bala Hatun ve Osman Bey'in duygusal sahnelerine çok sayıda yorum yaptı. İzleyicilerin bir kısmı Bala Hatun'un ölmesini kabullenemedi. Fragmanda ise Bala Hatun'un cenazesinin yapılması, karakterin diziden ayrıldığını kanıtladı.

Kuruluş Osman'da izleyiciyi yıkan sahne! Bala Hatun'a hayat veren Özge Törer diziden ayrıldı

İşte dizinin son bölümüne gelen yorumlardan bazıları...

Kuruluş Osman'da izleyiciyi yıkan sahne! Bala Hatun'a hayat veren Özge Törer diziden ayrıldı
Kuruluş Osman'da izleyiciyi yıkan sahne! Bala Hatun'a hayat veren Özge Törer diziden ayrıldı
Kuruluş Osman'da izleyiciyi yıkan sahne! Bala Hatun'a hayat veren Özge Törer diziden ayrıldı
Kuruluş Osman'da izleyiciyi yıkan sahne! Bala Hatun'a hayat veren Özge Törer diziden ayrıldı
Kuruluş Osman\'da izleyiciyi yıkan sahne! Bala Hatun\'a hayat veren Özge Törer diziden ayrıldı

Burak Özçivit, Kuruluş Osman, Televizyon, Magazin, Bala, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kuruluş Osman'da izleyiciyi yıkan sahne! Bala Hatun'a hayat veren Özge Törer diziden ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Emre Sunay:
    Bom boş dizi. Nasıl bugünlere gelebildi çok enteresan. 19 37 Yanıtla
  • Osman YILMAZ:
    saçma ile dolu bir dizi 4 4 Yanıtla
  • Ertanali Kamilen:
    saçmaladılar diziyi,diriliş Ertuğrul bundan çok çok daha iyiydi. 7 0 Yanıtla
  • Atatürk çü:
    BİZ TARİH KİTAPLARINDA , OSMAN BEY İN MOĞOLLARA ESİR OKUMADIK. TARİHİMİZİN NASIL ÇARPITILDIĞINI , BİR REYTİNG UĞRUNA BU DİZİDE GÖRDÜK. GÖRDÜĞÜM EN SALAKÇA DİZİ. 6 1 Yanıtla
  • Murat Çil:
    olmaz böyle gece ağlamaktan gözlerimiz şişti uyuyamadık geri gelmeli haftaya kaçırılmış olsun birisi tarafından kurtarılmış olsun ki bence minik kuş beklemedi çıkarttı sakladı ailesine yapılanları sormak için 2 3 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Millet bu dizilere bakıyor mu? 3 2 Yanıtla
  • Mehmet Çankaya:
    tv de ilk deneyimdi ama süperdi. yolu açık olsun. 3 0 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    bu diziyi para verip cekende bir sorun , bunca süre izleyende ! yeter artik ?? cikarmayin 2 0 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    deli olduk ağlamaktan hala ağlıyorum 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kuruluş Osman'da izleyiciyi yıkan sahne! Bala Hatun'a hayat veren Özge Törer diziden ayrıldı - Son Dakika
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