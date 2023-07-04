Kutsi ve Sibel Ülker Boşanıyor - Son Dakika
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Kutsi ve Sibel Ülker Boşanıyor

04.07.2023 14:15

Benim Adım Melek dizisinde başrolü oynayan Kutsi, çocuk oyuncu Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker ile evlendi. Ancak çift, basından uzak tuttukları evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Boşanma davasını Sibel Ülker açarken, Kutsi ise basında yer almasını engellemek için gizlilik kararı aldırdı. Şu anda Üvey Anne dizisinde rol alan Kutsi, boşanma haberleriyle gündeme geldi. Sibel Ülker, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı iddiasıyla boşanma davası açtı. Kutsi ise duruşmanın basına yansımaması için mahkemeden gizlilik kararı aldırdı. Öte yandan, Sibel Ülker'in kadına şiddetle ilgili yaptığı bir paylaşım da kafa karıştırmıştı.

2019 yılında Benim Adım Melek dizisinde başrolü oynayan Kutsi, çocuk oyuncu Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker ile sette tanışarak nikah masasına oturdu. Evliliklerini basından uzak tutan ikili boşanma kararı aldı. Davayı Ülker açarken Kutsi de boşanma haberlerinin basında yer almaması için gizlilik kararı aldırdı.

SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan Üvey Anne dizisinde rol alan Kutsi, boşanma haberleriyle gündeme geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ayrılık kararı alan Sibel Ülker, "evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı" iddiasıyla boşanma davası açtı. Boşanma haberlerinin ardından sessizliğini koruyan şarkıcı ve oyuncu Kutsi ise duruşmanın basına yansımaması için mahkemeden gizlilik kararı aldırdı.

PAYLAŞIMI KAFA KARIŞTIRMIŞTI

2021'in mart ayında Kutsi ile nikah masasına oturan Sibel Ülker, sosyal medya sayfasından kadına şiddetle ilgili bir paylaşım yapmış, ardından paylaşımının yanlış anlaşıldığını açıklamıştı.

2,5 yıllık eşinden boşanmaya hazırlanan Kutsi, gizlilik kararı aldırdı
2,5 yıllık eşinden boşanmaya hazırlanan Kutsi, gizlilik kararı aldırdı
YORUMLAR (1)
  • murat ARI: Geç kalmış Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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