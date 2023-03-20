Şarkıcı Lara, kimse duymadan yeni yaşının kutlamasında dünyaevine girdi

Allah Versin, İhanetin Bekçisi, Adam Gibi Adam ve Katmer Katmer şarkılarıyla bir döneme damga vuran Lara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve değişimiyle sıkça adından söz ettiriyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Lara, İranlı Milli Voleybolcu Mehdi Karimi ile doğum gününde dünya evine girdi.

HEM OYNADI HEM ŞARKI SÖYLEDİ

Önceki akşam gerçekleşen düğün töreni ile dünyaevine giren Lara'yı bu önemli gününde iş insanı Gökhan Reis, Aslı Hünel, Sema Aydemir, Nagihan Karadere gibi isimler yalnız bırakmadı. Aynı zamanda doğum günü olan 19 Mart tarihinde düğün törenini gerçekleştirerek, bugünü daha da anlamlı kılan Lara, tercih ettiği gelinlik ile de göz kamaştırdı. Düğünde iki farklı gelinlik tercih eden Lara, arkadaşlarıyla hem kurtlarını döktü hem de sahneye çıkarak peş peşe şarkı söyledi.