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Lerzan Mutlu, Demet Akalın'ı hedef aldı: Tek yaptığın insanların arasını bozmak - Son Dakika

Lerzan Mutlu, Demet Akalın'ı hedef aldı: Tek yaptığın insanların arasını bozmak

12.01.2022 15:50

Lerzan Mutlu, yakın arkadaşı Deha Bilimlier ile Gülşah Saraçoğlu arasındaki yasak aşk iddiası için "Tarafları uyarmıştım" diyen Demet Akalın'a tepki gösterdi. Akalın'a sert çıkan Mutlu paylaşımında, "Sana kaldı herkesi uyarmak! Sen insanların asla iyiliğini falan istemiyorsun" diye yazdı.

Evli ve 3 çocuk babası şarkıcı Deha Bilimlier ile modacı Gülşah Saraçoğlu'nun yasak aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Konuyla ilgili konuşan Demet Akalın'ın "Tarafları uyarmıştım" açıklaması ise iddiaları güçlendirdi. Lerzan Mutlu da yasak aşk iddiasında adı geçen Demet Akalın'a tepki gösterdi.

"AİLESİ OLAN İNSAN BİRAZ DAHA DİKKAT ETMELİ"

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Demet Akalın, Gülşah Saraçoğlu'nun kendisine dava açacağı yönündeki haberler için "Ne için mahkemeye verileceğim? 'Ailesi olan insan biraz daha dikkat etmeli' dedim. Bunun nesi kötü. Yoksa bana dost, her zaman dost. Aleyna'ya laf söylediğim zaman bile insanlar yanlış anlıyor. Ama gerçekten çok ufak yaşı. O kabul etmiyordur ama bir abla olarak onu da uyarıyorum. Biz bu yollardan geçtik" dedi.

"SEN İNSANLARIN İYİLİĞİNİ FALAN İSTEMİYORSUN"

Akalın'ın bu konuyla ilgili söyledikleri meslektaşı Lerzan Mutlu'yu sinirlendirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı yorumla Akalın'a tepki gösteren Mutlu, "Sana kaldı herkesi uyarmak! Sen insanların asla iyiliğini falan istemiyorsun! O anda işine nasıl gelirse! Gündemde nasıl kalırsan o taraftasın! Tek yaptığın insanların arasını bozmak! Ya ben de senin yaptığın gibi dedikodusunu yaptığın insanları uyarırsam etrafında dostun kalmaz! Hayır, böyle konuşuyorsun bilmesem inanacağım. Ulan söylemediğim şeyi söylemiş gibi insanlara söyleyip beni küstürdün. 'İyiyim' diye takılma senin gerçeğini bilene komik oluyor" ifadelerini kullandı.

Lerzan Mutlu, Demet Akalın'ı hedef aldı: Sen insanların asla iyiliğini falan istemiyorsun

NE OLMUŞTU?

Gülşah Saraçoğlu, geçtiğimiz haftalarda arkadaşlarıyla Deha Bilimlier'i dinlemeye gittiği sonra da birlikte sahnede şarkı söylediği iddia edilmişti. Program sonunda mekanı ayrı ayrı terk eden çiftin, Gülşah Saraçoğlu'nun evinde buluştuğu ve geceyi birlikte geçirdiği iddia edilmişti. Çıkan iddiaların ardından Deha Bilimlier'in avukat eşi Aslı Bilimlier tarafından evden kovulduğu ileri sürülmüştü.

Lerzan Mutlu, Demet Akalın'ı hedef aldı: Sen insanların asla iyiliğini falan istemiyorsun
Gülşah Saraçoğlu
Lerzan Mutlu, Demet Akalın'ı hedef aldı: Sen insanların asla iyiliğini falan istemiyorsun
Deha Bilimlier ve ailesi
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Gülşah Saraçoğlu, Demet Akalın, Lerzan Mutlu, Deha, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Lerzan Mutlu, Demet Akalın'ı hedef aldı: Tek yaptığın insanların arasını bozmak - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Lerzan Mutlu, Demet Akalın'ı hedef aldı: Tek yaptığın insanların arasını bozmak - Son Dakika
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