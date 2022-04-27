Maaşını beğenmeyen Mehmet Şef, Acun Ilıcalı'ya rest çekti iddiası! - Son Dakika

TV8 ekranlarının en çok izlenen programı olması nedeniyle MasterChef hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Programla ilgili ortaya atılan son iddia ise jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya ile ilgili.

TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Arif Gür'ün haberine göre Dominik'ten açıklama yapan Acun Ilıcalı, MasterChef Türkiye'nin temmuz ayında başlayacağını müjdeledi. Ancak Şef Mehmet Yalçınkaya'nın geçen yıl maaş yüzünden rest çektiği Acun Ilıcalı ile yollarını ayırdığı da hemen gündeme düştü.

DOLAR ÜZERİNDEN MAAŞ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Somer Sivrioğlu'nun dolar üzerinden maaş aldığını öğrenen Mehmet Yalçınkaya'nın Acun Ilıcalı'ya rest çektiği geçen yıl gündem olmuştu. Mehmet Şef geçen yıl yaşananları unutmamış olacak ki MasterChef'teki jüri üyeliğini iddialara göre bırakıyor. Konuyla ilgili Acun Medya, Acun Ilıcalı ya da Mehmet Yalçınkaya cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.