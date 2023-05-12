Madonna, dünya turnesine hazırlanıyor - Son Dakika
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Madonna, dünya turnesine hazırlanıyor

12.05.2023 10:49

'Pop müziğin kraliçesi' olarak anılan ABD'li şarkıcı Madonna, sosyal medya hesabı üzerinden haziran ayında gerçekleştireceği dünya turnesinin hazırlıklarından görüntüler paylaştı. 64 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, vücudunun boks antrenmanları esnasında moraran yerlerini 'fedakarlık' notuyla aktarırken; gönderi kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Madonna, dünya turnesi hazırlıklarını verdiği notla paylaştı

Yaptığı şarkılar, albümler ve kliplerle dünyada tanınan ABD'li şarkıcı, oyuncu ve iş insanı Madonna, haziran ayında Kanada- Vancouver'dan başlayacağı dünya turnesi için yaptığı hazırlıkları Instagram hesabından paylaştı.

Madonna, dünya turnesi hazırlıklarını verdiği notla paylaştı

Boks antrenörü olan 29 yaşındaki Josh Popper'la birlikte antrenman yapan Madonna'nın paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada ağırlıklı olarak, kendisinden 35 yaş küçük sevgilisiyle yaptığı boks antrenmanlarıyla fiziğini korumaya çalışan Madonna'nın bunda başarılı olduğu yorumu yapıldı.

Madonna, dünya turnesi hazırlıklarını verdiği notla paylaştı

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Madonna, dünya turnesi hazırlıklarını verdiği notla paylaştı Madonna, dünya turnesi hazırlıklarını verdiği notla paylaştı

Amerika Birleşik Devletleri, Madonna, Magazin, Son Dakika

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