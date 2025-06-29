Magazin Bahane programında bu hafta ekran başındakileri şaşırtan konular ele alındı. Üç harfliler, büyü bozma ritüelleri, metafizik hocalar ve ünlüler dünyasının manevi arayışları gündemdeydi. Gökay Kalaycıoğlu, kişisel deneyimlerini paylaşırken büyüye inananların ve çözüm arayanların yaşadığı risklere dikkat çekti.
Programda Gökay Kalaycıoğlu, bazı kişilerin denize altın atarak üç harflilere güç verdiğini iddia etti: "Üç Harfliler ondan maneviyat alıyormuş, güçleniyormuş, besleniyorlarmış." Bu ritüellerin insanları manevi açıdan nasıl etkilediğini sorguladı.
Büyünün insan hayatına etkilerini tartışan Kalaycıoğlu, büyünün çözümü için tek yolun yine büyü olabileceğini savundu: "Bunca zamanın sonunda öğrendiğim tek bir şey var, büyü büyüyle bozuluyor." Bu sözler stüdyoda dikkat çeken anlardan biri oldu.
Kalaycıoğlu, kişisel bir deneyimini paylaşarak, "Adam kendini saklıyor, adı bilinsin istemiyor. Görmediğim bir insana teslim oldum ve şifama kavuştum," dedi. Annesini kurtarmak için çaresizce çözüm aradığını anlattı.
Gökay Kalaycıoğlu, büyü bozma ve fal bakma konusunda iyi niyetli insanlarla kötü niyetli kişileri ayırt etmenin zorluğuna değindi: "Ama gerçekten hocanın da, falcının da hem kötüsü hem de sahtekârı var."
Ünlü oyuncu Burak Özçivit'i de anarak sözlerine devam eden Kalaycıoğlu, "O ilme sahip olan gerçek insanları bulabilmek gerçekten o kadar kolay değil. Burak Özçivit arınsın isterim, şifasını bulsun," ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Magazin › Magazin Bahane'de şaşırtan itiraf: Büyü büyü ile bozuluyor - Son Dakika
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