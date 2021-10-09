Bu bahar da çiçeklendik

Moda dünyası çiçek desenlerini çok seviyor. Bu romantik desen her sezon farklı koleksiyonlarda karşımıza çıktığı için çiçeklerin bu sezonki varlığını çığır açıcı bir yenilik olarak adlandıramayız. Ancak yine de sonbahar/kış koleksiyonlarında çiçeklerle bu kadar haşır neşir olmaya alışık değiliz. Zira çiçeklerin içimizi açan havası hep ilkbaharın verdiği hisle özdeşleştirilir. Yeni sezon koleksiyonlarına baktığımızdaysa en klasik parçalarda hatta dış giyim ürünlerinde bile çiçek desenlerine rastlıyoruz. Özellikle minik minik olanlar çok popüler.

Yaratıcı tasarımlarıyla dikkat çeken Acne Studios, koleksiyonundaki birçok parçada kullandığı minik çiçekleri kabarık kollarla eşleştiriyor. Böylece Viktoryan döneme selam gönderiyor. Sivri uçlu yakalar ve modern silüetlerle de günümüzün modasını yakalıyor.

Gucci'nin sadece kadınlar için tasarladığı takımlarda değil, erkeklerinkinde de minik çiçekler var. Oscar de la Renta imzalı üç boyutlu çiçeklerle bezeli elbise ve pantolonlar çok konuşulmuştu. Yeni sezon koleksiyonunun gözde çiçekli elbisesini şarkıcı Taylor Swift giydi bile...

Jason Wu 'sonbahar çiçekleri'ni hem elbise ve bluzlarda hem de dış giyim ürünlerinde yaratıcı tasarımlarla kullanmış. Özellikle turuncu kabanı üzerindeki çiçek desenleri çok çarpıcı...

STİL TÜYOLARI

Bir sıcak, bir soğuk giden sonbahar havalarında yazdan kalma çiçekli ürünlerinizi kullanmaya devam edebilirsiniz. Çiçekli elbiselerinizi deri ceketlerle, pantolonlarınızıysa bol sweat-shirt'lerle tamamlayabilirsiniz.

Sonbahar ve kış ayları için seçim yaparken kumaş ve renk tercihi önemli. Koyu ya da nötr renkleri öneririm. Keten, müslin gibi yazlık malzemelerden kaçının.

Çiçeklerin romantik havasını kırmak isterseniz asi bir rock'n roll tarzıyla bir araya getirebilirsiniz. Deri ceketler, kovboy botları, kalın tabanlı maskülen postallar ya da bol montlar ideal...

HER TARZA GÖRE...

Canlı renkleri her mevsim giyenler için... DeFacto, 79.99 lira

İri çiçek desenleriyle göze çarpıyor. İpekyol, 759 lira

Sade kıyafetlere bile stil sahibi hava katar. Yargıcı, 349.95 lira

İçinizdeki romantizmi dışarıya da yansıtın. Pull&Bear, 359.95 lira

Nostaljik tavrıyla dikkat çekiyor. Vakkorama, 895 lira

Trençkot ve çizmeyle tamamlayabilirsiniz. Mango, 399.99 lira

Trençkot ve çizmeyle tamamlayabilirsiniz. Mango, 399.99 lira

Rahat hafta sonları için şık bir pantolon. LC Waikiki, 69.99 lira

Trendlere çok uygun. Trendyolmilla, 129.99 lira