Hakan Ural'dan Selçuk Ural'a tepki

Hakan Ural ise programda "kıro" tartışmasına tepki gösterdi. Hakan Ural o sözlere yönelik "talihsiz, üzücü ve gereksiz bir açıklama" ifadesini kullanarak "Akıl sır erdiremeyecek benzetme, teşbihler var. Aşağılamak olur mu?" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses gibi Arabesk müziğin usta isimlerine olan hayranlığını her seferinde dile getiren Hakan Ural, sözlerini bir kez daha yineleyerek "şarkıları çok kıymetli" ifadesini kullandı. Usta sanatçılar için "halkın büyük bir çoğunluğunun duygusunu tam damardan yakaladıkları için onlar çok seviliyor." dedi. Ardından da "Burada ricam, insanları yaptığı ile baş başa bırakmak " diyerek müzik tercihlerine saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

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