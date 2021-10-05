Üye Girişi
Hayat Bilgisi'nin sevilen isminden acı haber geldi - Son Dakika

Hayat Bilgisi'nin sevilen isminden acı haber geldi

05.10.2021 17:16
Hayat Bilgisi'nin sevilen isminden acı haber geldi, System.String[]

Bir döneme damgasını vuran Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Pakize karakteriyle hafızalarda yer edinen usta oyuncu Pakize Suda'dan kötü haber geldi. İşte detaylar...

Çeşme'de yaşayan oyuncu Pakize Suda, 2016 yılında ilk olarak kanser tedavisi gören kardeşi Nuran Suda'yı ertesi yıl ise annesi Sehavet Suda'yı kaybetti. Suda, opera sanatçısı ablası Ayşe Suda ve yeğenleriyle teselli bulmaya çalıştı.

Pakize Suda'nın 'akıl zayıflığı' yaşadığını belirten ablası, vesayet davası açtı. Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Ayşe Suda, davanın dilekçesinde Pakize Suda'nın kardeşi ve annesinin ölümü nedeniyle psikolojik sıkıntılar yaşadığını ifade etti.

Yakın akrabası olarak geriye kendisiyle iki çocuğunun kaldığını söyleyen Ayşe Suda, farklı kentlerde yaşadıklarını, pandemi nedeniyle yüz yüze görüşemeseler de sürekli telefonla konuştuklarını belirterek, "Son 1 yıl içinde eskiden 'demans' olarak tahmin ettiğimiz akıl zayıflığı başlangıcının artık daha ağır bir alzheimer hastalığına dönüştüğünü gözlemledik. Kendisini sağlık raporu alması için hastaneye gitmeye ikna edemedik" dedi.

"SIKLIKLA CÜZDANINI KAYBEDİYOR"

Dilekçede Pakize Suda'nın sıklıkla cüzdanını kaybettiğini belirten Ayşe Suda, "Kimliğini kaybettiği için nüfus dairesine birden fazla kez bu sebeple müracaat etmişliği var. Banka çalışanları da bu durumu bildiğinden kendisine talep ettiğinden daha az para veriyor. Bu tarz maddi kayıplar ve zararlar dışında kamu açısından da zararlı olabilecek eylemlerde de bulunmaya başladı. Bir gün beni arayarak evindeki perdeleri yaktığını ve zor söndürdüğünü söyledi. Hem kendisi hem çevresi için tehlike arz etmeye başlamıştır" ifadelerini kullandı.

Kamuya mal olmuş ünlü bir kişi olması nedeniyle kendisini tanıyan ve akıl zayıflığını fark eden kişilerin parasını çalabildiğini belirten Ayşe Suda, acil olarak vasi tayin edilmesini istedi.

"KENDİ İŞLERİNİ GÖRECEK GÜCE SAHİP DEĞİL"

Bunun üzerine geçen 11 Kasım'da vesayet davası açıldı. Mahkeme, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda Pakize Suda için Sağlık Kurulu Raporu düzenlenmesini istedi. Hazırlanan raporda, Pakize Suda'nın bugünkü haliyle akli dengesinin akıllıca yaşam sürmek için yeterli olmadığı iradesinin verdiği kararlar ve hareketleri üzerinde olumsuz etki yapacağı, kendi işlerini görecek güce sahip olmadığı belirtildi.

Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesi, rapor üzerine davayı karar bağlayıp, talebin kabulüyle Pakize Suda'nın CMK'nın 405'inci maddesi uyarınca kısıtlanmasına, kendisine Dilara Elagözlü'nün vasi olarak atanmasına karar verdi. Pakize Suda, vasisi yeğeni Dilara Elagözlü ile yaşamaya başladı.

Teyzesinin iyiliği için vasi tayini istediklerini belirten Dilara Elagözlü,, "Vasi tayin edilmem öncesindeki bazı parasal işlemlerin teyzemin durumunu kötüye kullanarak yapıldığını düşünüyoruz. Bu konular mahkemeye intikal ettiği için daha fazla açıklama yapmamız mümkün değil" dedi. (DHA)

Hayat Bilgisi'nin sevilen isminden acı haber geldi

Sulh Hukuk Mahkemesi, Pakize Suda, Kanser, Çeşme, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Hayat Bilgisi'nin sevilen isminden acı haber geldi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı 18:21 İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı CHP'yi yasa boğan ölüm! Eski başkanın 8 aylık hamile eşi koronayı yenemedi, bebekleri hayatta kalma savaşı veriyor 18:10 CHP'yi yasa boğan ölüm! Eski başkanın 8 aylık hamile eşi koronayı yenemedi, bebekleri hayatta kalma savaşı veriyor Bu iddia bomba etkisi yarattı! İtalyan spiker Leotta'dan ayrılan Can Yaman'ın partneri Francesca Chillemi ile aşk yaşadığı öne sürüldü 17:59 Bu iddia bomba etkisi yarattı! İtalyan spiker Leotta'dan ayrılan Can Yaman'ın partneri Francesca Chillemi ile aşk yaşadığı öne sürüldü
Flash TV'ye, yeni yayın dönemi öncesi Saba Tümer'den ayar: Tekliflerine evet demedim 17:53 Flash TV'ye, yeni yayın dönemi öncesi Saba Tümer'den ayar: Tekliflerine evet demedim Sahte şeyh bu sefer kurtulamadı! 5 erkeğe tacizden 55 yıl hapis cezası aldı 17:23 Sahte şeyh bu sefer kurtulamadı! 5 erkeğe tacizden 55 yıl hapis cezası aldı A Milli Takım'ın kalesinde Uğurcan mı olacak Altay mı? Stefan Kuntz kararını açıkladı 16:35 A Milli Takım'ın kalesinde Uğurcan mı olacak Altay mı? Stefan Kuntz kararını açıkladı
Son Dakika! Erdoğan'dan, rektörün önünü kesen Boğaziçili öğrencilere sert cevap: Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir 15:36 Son Dakika! Erdoğan'dan, rektörün önünü kesen Boğaziçili öğrencilere sert cevap: Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir Şehirler arası otobüslerde açık bilette 14:53 Şehirler arası otobüslerde açık bilette "12 saat" şartı kaldırıldı

Son Dakika Haberleri
18:28 Antalyaspor'da yeni dönem başladı! Akdeniz ekibi geleceğini Nuri Şahin'in ellerine bıraktı
18:20 İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı
18:20 Meral Akşener, yanında olduğunu unutup Ali Babacan'a "son 20 yıl" iması yaptı! Son anda toparladı
18:09 CHP'yi yasa boğan ölüm! Eski başkanın 8 aylık hamile eşi koronayı yenemedi, bebekleri hayatta kalma savaşı veriyor
18:04 Elon Musk köpeğinin fotoğrafını paylaştı, aynı isimde olan kripto para yüzde 40 değer kazandı
17:59 Bu iddia bomba etkisi yarattı! İtalyan spiker Leotta'dan ayrılan Can Yaman'ın partneri Francesca Chillemi ile aşk yaşadığı öne sürüldü
17:56 MHK harekete geçti! Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'a maç verilmeyecek
17:52 Flash TV'ye, yeni yayın dönemi öncesi Saba Tümer'den ayar: Tekliflerine evet demedim
17:18 Antalya'da otel odasında sır ölüm! Haber alamayan arkadaşları ölü olarak buldu
17:17 Futbolcu terörü ülke gündemine damga vurdu! Maçın hakemini kafasını tekmeleyerek öldürmeye çalıştı
Antalyaspor'da yeni dönem başladı! Akdeniz ekibi geleceğini Nuri Şahin'in ellerine bıraktı Antalyaspor'da yeni dönem başladı! Akdeniz ekibi geleceğini Nuri Şahin'in ellerine bıraktı         
18:29
Meral Akşener, yanında olduğunu unutup Ali Babacan'a Meral Akşener, yanında olduğunu unutup Ali Babacan'a "son 20 yıl" iması yaptı! Son anda toparladı         
18:20
Elon Musk köpeğinin fotoğrafını paylaştı, aynı isimde olan kripto para yüzde 40 değer kazandı Elon Musk köpeğinin fotoğrafını paylaştı, aynı isimde olan kripto para yüzde 40 değer kazandı         
18:05
MHK harekete geçti! Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'a maç verilmeyecek MHK harekete geçti! Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'a maç verilmeyecek         
17:56
Husumetli olduğu kişinin iş yerine balta ve satırla saldırdı! Ortalık savaş alanına dönerken olay anı kameralara yansıdı Husumetli olduğu kişinin iş yerine balta ve satırla saldırdı! Ortalık savaş alanına dönerken olay anı kameralara yansıdı         
17:26
Ece Ronay'a yolladığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, özür diledi Ece Ronay'a yolladığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, özür diledi         
16:37
Suriye'deki kriz çözülüyor! Sığınmacıların dönüşü de masada Suriye'deki kriz çözülüyor! Sığınmacıların dönüşü de masada         
16:00
Ersun Yanal ile yollarını ayıran Antalyaspor'a Nuri Şahin getirildi Ersun Yanal ile yollarını ayıran Antalyaspor'a Nuri Şahin getirildi         
15:29
100 milyon dolarlık anlaşma tamam! Galatasaray'ın yeni stat isim hakkını havayolu şirketi alıyor! 100 milyon dolarlık anlaşma tamam! Galatasaray'ın yeni stat isim hakkını havayolu şirketi alıyor!         
14:33
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Fiyatlar gayet uygun" sözlerine Kılıçdaroğlu cevap verdi: Asgari ücretlinin nasıl geçindiğini biliyor musun?         
14:20
ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı         
13:38
İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun         
12:46
Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum         
10:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı         
10:31
Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz         
09:59
İki doz BioNTech yaptıranların 3. doz aşısı gündeme geldi İki doz BioNTech yaptıranların 3. doz aşısı gündeme geldi         
08:04
İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü         
07:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2021 18:35:19. #1.11#
SON DAKİKA: Hayat Bilgisi'nin sevilen isminden acı haber geldi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement