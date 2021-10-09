Üye Girişi
Herkese göre bir etkinlik var - Son Dakika

Herkese göre bir etkinlik var

09.10.2021 07:54
Herkese göre bir etkinlik var

Athena, bu akşam 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda.

KONSER

- Athena, bu akşam 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda. Bilet fiyatı 140-440 lira arasında.

- Göksel bugün 21.00'de Moda Kayıkhane sahnesinde sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 2 kişilik bistro için 1.100 lira, 4 kişilik bistro için 2.200 lira.

- Madrigal 13 Ekim Çarşamba saat 21.30'da Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda. Bilet fiyatları 95 ila 160 lira.

- Barcelona Gipsy balKan Orchestra 14 Ekim'de Zorlu PSM %100 Studio'da. Biletler 93-110 lira arasında.

Dünyaca ünlü piyanistimiz Gülsin Onay, 15 Ekim Cuma günü şef Antonio Pirolli yönetiminde CSO ADA Ankara sahnesine çıkıyor. Saat 20.00'de başlayacak konserin bilet fiyatı 100-150 lira arası.

DANS

Modern dans topluluğu MDT İstanbul, 13 Ekim Çarşamba günü 'Şehir Orman' isimli gösterisiyle Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde sahneye çıkıyor. Temsilin bilet fiyatı 40-60 lira arasında değişiyor.

SERGİ

'Dünya Bebekleri Sergisi' oyuncak endüstrisinin en önemli parçalarından biri olan bebeklerin antikçağlardan günümüze uzanan yolculuğuna ışık tutuyor. 30 Nisan 2022'ye kadar Rahmi M. Koç Müzesi'nde görülebilir.

Çağdaş sanatın önemli temsilcilerinden Devrim Erbil'in 'Çeşitlemeler' sergisi 2 Kasım'a kadar G&G Sanat Merkezi'nde izleyiciyle buluşuyor. Sergide sanatçının çeşitli dönemlerine ait eserlerinden geniş bir seçki sunuluyor.

FESTİVAL

Sagopa Kajmer, Patron, Sefo, Ati 242 ve Güneş'in sahneye çıkacağı Trakya Rap Festivali bugün Edirne Bade Kır Bahçesi'nde... Bilet fiyatı 168 lira.

- Çukurova Rock Festivali'nde Mazhar Fuat Özkan, Selda Bağcan, Moğollar, Duman, BaBa ZuLa, Manga gibi ünlü sanatçılar 14-17 Ekim tarihleri arasında Adana'da düzenlenecek festivalde sahneye çıkacak. Biletler 77-176 lira.

Herkese göre bir etkinlik var

Açıkhava Tiyatrosu, Cemil Topuzlu, Athena, Ekim, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Herkese göre bir etkinlik var - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sosyal medya üzerinden para kazanan fenomenler için yeni dönem! Yüzde 15 vergi geliyor 08:55 Sosyal medya üzerinden para kazanan fenomenler için yeni dönem! Yüzde 15 vergi geliyor 08:53 "Türkiye, 40 adet F-16 talep etti" iddialarına ABD Dışişleri'nden cevap: Resmileşinceye kadar yorum yapamayız 45 yaşındaki Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabından iç çamaşırsız pozlarını paylaştı 08:50 45 yaşındaki Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabından iç çamaşırsız pozlarını paylaştı
Eski milli futbolcudan TFF'ye milliyetçilik göndermesi! Yeni hoca önerisi de yaptı 01:14 Eski milli futbolcudan TFF'ye milliyetçilik göndermesi! Yeni hoca önerisi de yaptı Pembe saçlı halini unutun! Ebrar'ın eski fotoğrafı büyük değişimi ortaya koydu 00:26 Pembe saçlı halini unutun! Ebrar'ın eski fotoğrafı büyük değişimi ortaya koydu Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gösterime giren 23:21 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gösterime giren "Kürtaj" filmi seyircileri hastanelik etti
Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ece Ronay, Deniz Akkaya'nın cinsel içerikli video imasına adeta ateş püskürdü 21:48 Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ece Ronay, Deniz Akkaya'nın cinsel içerikli video imasına adeta ateş püskürdü Cezaevinden çıkıp husumetlisinin peşine düştü! Tüfekle kovalayıp sokak ortasında öldürdü 20:56 Cezaevinden çıkıp husumetlisinin peşine düştü! Tüfekle kovalayıp sokak ortasında öldürdü

Son Dakika Haberleri
08:53 Yağış nedeniyle Kadıköy'de zincirleme trafik kazası: 4 kişi yaralandı
08:52 "Türkiye, 40 adet F-16 talep etti" iddialarına ABD Dışişleri'nden cevap: Resmileşinceye kadar yorum yapamayız
08:51 Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor
08:49 45 yaşındaki Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabından iç çamaşırsız pozlarını paylaştı
08:47 ABD seyahatinde yeni düzenleme! Acil kullanım onayı alan 6 aşıyı yaptıranlar ülkeye girebilecek
18:46 İngiltere maçı öncesi korkutan yangın! VAR monitörü havaya uçtu
18:45 Pınar Deniz artık aşkını saklamıyor! Sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı
18:06 Tolgay Arslan, Süper Lig'e döndü! Teknik direktörü eski takım arkadaşı olacak
18:04 Boşanacağı eşini sokak ortasında öldüren adamdan ilginç savunma: Ben kitap okuyan, kütüphaneye giden biriyim
17:45 Prens Selman ilk bombayı patlatıyor! Newcastle United, dünyaca ünlü hoca için adım attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma ve yeni atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nda görevden alma ve yeni atama kararları         
08:58
Yağış nedeniyle Kadıköy'de zincirleme trafik kazası: 4 kişi yaralandı Yağış nedeniyle Kadıköy'de zincirleme trafik kazası: 4 kişi yaralandı         
08:54
Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor         
08:51
ABD seyahatinde yeni düzenleme! Acil kullanım onayı alan 6 aşıyı yaptıranlar ülkeye girebilecek ABD seyahatinde yeni düzenleme! Acil kullanım onayı alan 6 aşıyı yaptıranlar ülkeye girebilecek         
08:48
Dünya Kupası şansımız mucizelere kaldı! Ancak Stefan Kuntz'u sevindiren bir konu var Dünya Kupası şansımız mucizelere kaldı! Ancak Stefan Kuntz'u sevindiren bir konu var         
00:56
Hadise aşka geldi, sevgilisiyle el ele pozunu ilk kez paylaştı Hadise aşka geldi, sevgilisiyle el ele pozunu ilk kez paylaştı         
23:22
Burak'ın penaltı beklediği pozisyon isyan ettirdi! Milli futbolcuya tepki yağıyor Burak'ın penaltı beklediği pozisyon isyan ettirdi! Milli futbolcuya tepki yağıyor         
22:50
Muslera'nın istikrarsız performansı yönetimi harekete geçirdi! Efsane kaleci geri dönüyor Muslera'nın istikrarsız performansı yönetimi harekete geçirdi! Efsane kaleci geri dönüyor         
21:21
Pınar Deniz artık aşkını saklamıyor! Sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı Pınar Deniz artık aşkını saklamıyor! Sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı         
18:45
Esnaf ziyaretinde Ahmet Davutoğlu'na İYİ Parti, CHP ve HDP tepkisi: Onlarla birlikte olursanız size oy vermeyiz Esnaf ziyaretinde Ahmet Davutoğlu'na İYİ Parti, CHP ve HDP tepkisi: Onlarla birlikte olursanız size oy vermeyiz         
18:42
Ankara'dan çalınan araç Suriye sınırında yakalandı Ankara'dan çalınan araç Suriye sınırında yakalandı         
18:36
"Evine bırakayım" diyerek aracına aldığı kadını ormana alana götürüp cinsel saldırıda bulundu         
15:09
Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı         
14:44
Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler         
13:37
Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi         
13:34
Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti         
12:28
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa ona ne söylerdiniz?" sorusuna cevap         
11:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2021 09:03:23. #1.11#
SON DAKİKA: Herkese göre bir etkinlik var - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement