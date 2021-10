19 yaşındasınız, Türkiye'nin en prestijli güzellik yarışmasında finalist oldunuz. Miss Turkey'de finalistler arasında yer almak nasıl bir duyguydu?

Miss Turkey gibi prestijli bir yarışmada ilk 10 güzel arasına kalmak çok gurur verici bir duyguydu. Bu yaşta böylesine güzel bir platformda böylesine güzel insanlarla çalışmak mükemmel, tarif edilemez bir duygu. Tabii ki ben de yarışmaya katılan her kız gibi derece almayı çok isterdim, ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çok hazırdım, hala da öyleyim. Derece alan arkadaşlarıma ne gerekirse, hangi konuda olursa olsun özellikle gidecekleri dünya yarışmalarında her zaman destek vermeye hazırım, sonuçta burada ülkemiz söz konusu hepsinin dünyada derece almasını çok isterim. İlk 10'a kalmak bana her şeyin derece almak olmadığını öğretti, birçok iş teklifi alıyorum ve bu gerçekten beni çok motive ediyor ve her zaman iyi ki Miss Turkey'e katılmışım diyorum. Bana çok katkısı oldu, herkes hayallerinin peşinden koşması gerektiğini asla unutmasın. Hayatın her alanında sonuç ne olursa olsun gidişat en önemlisi her şey insana tecrübe katar, bu tecrübeleri hayata geçirmek asıl başarıdır.

Miss Turkey'e katılma fikri size mi ya da çevrenize mi aitti? Çevrenizden size Miss Turkey'e katılma konusunda bir teşvik geldi mi? Miss Turkey yarışmasına katılma sürecinizden biraz bahseder misiniz?

Ben zaten her zaman böyle bir yarışmaya katılmaya hevesliydim. Küçüklüğümden beri her zaman kendime yeni bir şeyler katmayı çok seviyorum. Sanki katılma fikri bana doğuştan gelen bir şeydi, kendimi bildim bileli birçok farklı şeye odaklı olduğum gibi Miss Turkey'e de odaklıydım. Çevremden de birçok kişi böyle bir yarışmanın benim için çok iyi bir fırsat olacağını, katılmam gerektiğini söylüyordu. Hayallerimin peşinden koştum ve çok güzel bir başarı elde ettim inanıyorum ki daha da güzel başarılar olacak. İnanmak başarmanın yarısıdır.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarım bölümü okuyormuşsunuz. Aynı zamanda modellik de yapıyorsunuz sanırım. Kariyerinizin bundan sonraki bölümünde mankenlik alanında mı ya da mimarlık alanında mı devam etmeyi düşünüyorsunuz?

Birçok işi bir arada yapabiliyorum, sanırım bunu da 15 yaşımdan beri yaptığım modellikten ve aynı zamanda derslerime çok çalışmaktan öğrendim. Planlı bir şekilde ilerleyince her zaman her şeyi yapabiliyorsunuz. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı oldukça zorlu bir bölüm ama sonuç olarak ben böyle bir bölümü seçtiysem modellikte de, başka projelerde de yoğun olacağımı bilerek seçtim. Her şey planlı, istikrarlı ve inanınca çok güzel ve bir arada ilerliyor.

"ESTETİK YOK, TAMAMEN DOĞALIM"

Çok güzel bir yüzünüz var. Özellikle gözleriniz dikkat çekiyor. Sosyal medyada yüzünüzde estetik olduğuna dair iddialar var. Estetiğiniz var mı?

Öncelikle çok teşekkür ederim. Sosyal medyada hakkımda birçok asılsız haber çıktı bunları da buradan açıklamış olayım. Bunlardan biri de estetik haberi. Hayır hiçbir yerimde estetik yok tamamen doğalım. Estetiğe tabii ki karşı değilim her insan kendini nasıl iyi, nasıl güzel hissediyorsa istediğini yapabilir özgür bir dünyada yaşıyoruz herkesin kendi tercihi sonuçta, hiçbir yerime estetik vs. yaptırmayı düşünmüyorum. Sosyal medyada çıkan bir haberde bana photoshop'lu dendi. Tabii ki ben de herkes gibi ufak dokunuşlar yapıyorum ama kendimi asla olduğumdan farklı bir kişiye dönüştürmüyorum, yaptığım şeyler klasik herkesin yaptığı şeyler mesela yüzümde sivilce vs. varsa onları kapatıyorum ya da göz altım vs. mor çıkmışsa onu yok ediyorum sonuçta hiç kimse ufak tefek sivilceleri yok etmeden fotoğraf paylaşmıyor. Beni çekilen profesyonel fotoğraflarla kıyaslıyorlar fakat o ışıklar, o açılar o kadar insanı istemediği gibi gösteriyor ki insanlar normal olarak sayfalarımıza baktığında estetikli ya da photoshop diyorlar. Zaten ben kendi sayfamda paylaştığım fotoğrafların en düzgün ışıkta ve en düzgün açıda olmasına dikkat ediyorum yüzlerce çekilen fotoğraf arasından en güzel çıktığımı paylaşıyorum. Zaten eğer fotoğraftakilerden farklı olsaydım ilk 10'a kalamazdım.

Nerelisiniz? İsminiz dolayısıyla yabancı olduğunuz konuşuluyor. Anne babanız Türk mü ya da yabancı mı?

Ben Boşnak göçmeni bir ailenin kızıyım. Ailem 1992 yılında çıkan Srebrenica katliamından dolayı Türkiye'ye göçmüş. Türkiye'de İstanbul'da doğdum büyüdüm. Bosna'yı her sene sık sık ziyaret ederim orası da, Türkiye de benim ülkem.

Miss Turkey güzellerinin birçoğunun ekran önü oyunculuğa sıcak baktığı biliniyor. Oyunculuk teklifi gelse siz de kabul eder miydiniz?

Dediğim gibi birçok yeni, farklı şeye açığım, tabii ki neden olmasın? Böyle bir fırsat olursa geri çevirmem. Kameralar, podyum, sahne, konferans vs. her zaman ilgi alanım, kendimi ait hissettiğim yerler. Benim Miss Turkey'e katılım amacım tamamen dünya yarışmalarında derece almak, ülkemin bir gururu olmaktı. İnanıyorum ki derece alan arkadaşlarım en iyi şekilde bunları yapacaklar, ben her şeyimle onlara, ülkeme yardım etmeye hazırım.

"KOREOGRAFİLERDE BİR ŞEYİ YANLIŞ YAPTIĞIMIZDA ÇOK KORKUYORDUK"

Miss Turkey 2021 sürecinde en mutlu olduğunuz an ve en korktuğunuz an hangileriydi?

En mutlu olduğum binlerce kişi içerisinden sırasıyla 171'e, 60'a daha sonra 20'ye ve ilk 10'a kalmaktı. Ailemin ve arkadaşlarımın o gün oraya gelip beni izlemesi tarif edilemez bir duyguydu. Onların her zaman her konuda gururu oldum ve olacağım. En korktuğum an sanırım dans provalarıydı. Hocalarımız bize en iyi şekilde, çok kısa sürede eğitim verdiler. Dansa çok ilgim yok açıkçası. Tabii ki dans etmeyi çok seviyorum bayılıyorum hatta fakat profesyonel bir şekilde ilgimi çekmiyor. Koreografilerde bir şeyi yanlış yaptığımızda çok korkuyorduk, bence hepimiz en azından birçoğumuz öyleydi. Çok disiplinli ve gerçekten yanlış yapma korkusuyla öğrendik. İyi ki de bu şekilde sıkı çalıştırılmışız ortaya mükemmel bir dans performansı çıktı hocalarımız çok değerli bizim için.

"HİÇ KİMSEYLE ARAM KÖTÜ DEĞİLDİR"

Önceki günlerde Şevval Şahin'in, size şiddet uygulamaya çalıştığı iddia edildi. İddiaya göre Yiğit Marcus ile mesajlaştığınızı öğrenen Şevval Şahin, size tokat atmış. Bu iddianın bir gerçekliği var mı acaba? Şevval Şahin ile aranız nasıl?

Haber tamamen asılsızdır. Bunu bir TV programında da açıkladım buradan da açıklayayım. Yarışmaya katıldığım günden beri çok fazla haber yapıldı hakkımda dediğim gibi ve çok kişi takip ediyor, biliyor gündemi. Bu haberin tamamen üzerimden prim yapılmaya çalışıldığı için ortaya atıldığını düşünüyorum çünkü dediğim gibi konuşuldum, birçok asılsız haber yapıldı ve bunlar hala oluyor. Birçok kişi de bunu biliyor ve takip ediyor tamamen üzerimden yapılmaya çalışılan bir prim haberi olduğunu düşünüyorum. Benim hiç kimseyle aram kötü değildir, her zaman herkesle iyi anlaşırım. 'Tokat atıldı' vs. gibi sözler çok kaba sözler, kimse kimseye böyle bir şey yapma hakkına zaten sahip değil.

Miss Turkey'e katılan ve dereceye giren adaylar hakkında halktan çok fazla olumlu ve olumsuz yorum geliyor. Bunlar arasında dereceye giren adayların güzelliklerini eleştiren yorumlar dahi var. Bu yorumlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Her sene olduğu gibi bu sene de böyle haberler çıktı. Yarışmadaki tüm arkadaşlarım o kadar güzellerdi ki, hepimiz bir içim suyduk resmen. Herkes ne kadar o sahneye yakıştığımızı zaten gördü. Hepsi o kadar iyi, o kadar güzel kalpli insanlar ki hepsiyle konuşup görüşmeye çalışıyoruz. Çok şanslıyım böylesine güzel 19 arkadaş edindiğime.

Röportaj: Tuğçe Karataş