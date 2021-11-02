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Son dakika haberleri... Kadrajımdan Çocuk Kısa Film Yarışmasına rekor katılım - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kadrajımdan Çocuk Kısa Film Yarışmasına rekor katılım

02.11.2021 13:02
Son dakika haberleri... Kadrajımdan Çocuk Kısa Film Yarışmasına rekor katılım

Son dakika magazin haberi: Doğu Pediatri Derneği tarafından bu yıl 1.'si düzenlenecek olan kongrenin ve kongre bünyesinde yapılacak olan kısa film yarışmasına Avusturalya, Amerika, İtalya başta olmak üzere 67 ülkeden 897 film başvurdu.

Doğu Pediatri Derneği tarafından bu yıl 1.'si düzenlenecek olan kongrenin ve kongre bünyesinde yapılacak olan kısa film yarışmasına Avusturalya, Amerika, İtalya başta olmak üzere 67 ülkeden 897 film başvurdu.

Filmler ön jüri tarafından değerlendirildikten sonra finale kalan 8 filmin 10 Kasım 2021 tarihinde kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi. En iyi film ve jüri özel ödülleri için yarışacak filmlerin 20 Kasım 2021 tarihinde görkemli bir gala ile seyirci ile buluşacağı bildirildi. Konuyla ilgili konuşan Diyarbakır Sinema Ofisi Koordinatörü Yönetmen Feyzi Baran, "İlkini düzenlediğimiz yarışmamızın gelecek senelerde festival olarak yoluna devam edeceğini umuyorum. Bu yarışmanın ayrıca Diyarbakır'da yapılması oldukça anlamlı. Çünkü bu topraklar yüzyıllarca tıbbın bilimin dünyaya yayıldığı bir merkez olmuştur. Bu gün bu değerini hem sanatla hem de bilimle dünyaya gösterecek harika bir kongreye ev sahipliği yapıyor. Çıktığımız bu yolculukta sanatı sağlıkla bütünleştirme çabamıza filmlerini göndererek destek veren yüzlerce yönetmen arkadaşımıza da ayrıca buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Doğu Pediatri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Muhammet Asena; 18-21 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek olan 1. Doğu Pediatri Kongresi vesilesiyle Diyarbakır alanında yetkin yüzlerce akademisyen ve uzman hekime ev sahipliği yapacağını söyledi. Asena, "Şehrimizin ulusal ve uluslararası tanıtımına katkıda bulunacağını belirtmiştik. Dolu dolu bir programla bir yandan şehrimizin tanıtımına katkı sağlarken diğer yandan çocuk sağlığında geldiğimiz son durumu konuşacağız. Çocuk sağlığına dikkat çekmek için Diyarbakır Sinema Ofisi ile ortaklaşa yaptığımız 'Kadrajımdan Çocuk' kısa film yarışmasına bu denli yüksek başvurunun olması da dernek olarak ne kadar yerinde ve isabetli bir karar verdiğimizi bizlere bir kez daha göstermiş oldu" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Son dakika haberleri... Kadrajımdan Çocuk Kısa Film Yarışmasına rekor katılım
Son dakika haberleri... Kadrajımdan Çocuk Kısa Film Yarışmasına rekor katılım

Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Son dakika haberleri... Kadrajımdan Çocuk Kısa Film Yarışmasına rekor katılım - Son Dakika Magazin


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