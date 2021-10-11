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Tamer Karadağlı ile gerilim yaşayan Nihal Yalçın hakkında şaşırtan gerçek - Son Dakika

Tamer Karadağlı ile gerilim yaşayan Nihal Yalçın hakkında şaşırtan gerçek

11.10.2021 21:22
Tamer Karadağlı ile gerilim yaşayan Nihal Yalçın hakkında şaşırtan gerçek

Gazeteci Arif Hür, 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Tamer Karadağlı ile Nihal Yalçın arasında yaşanan gerilimi değerlendirdi. Hür, Nihal Yalçın'ın neden tahammülsüz olduğunu açıkladı. Ünlü oyuncunun geçmişteki vukuatları ise 'yok artık' dedirtti. İşte dikkat çeken o yazı...

Gazeteci Arif Hür, "Nihal Yalçın'ın zekasına duyduğu güven onu diğer insanlara karşı tahammülsüz hatta zaman zaman biraz kırıcı yapmış. Yalçın'a bazı arkadaşlarının 'ukala' dediğini de biliyorum" ifadelerini kullanarak ünlü oyuncu hakkında ilginç ifadeler kullandı.

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İşte Arif Hür'ün Nihal Yalçın ile ilgili yazısı:

"58.Altın Portakal Film Yarışması'nın ödül töreninde sunuculuk yapan Tamer Karadağlı ile ödül alan Nihal Yalçın arasındaki gerilim bitmek bilmiyor.

Nihal Yalçın sosyal medyadan, Tamer Karadağlı ise katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamalarla tartışmayı çok başka bir boyuta taşıdı.

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Cumartesi gecesine dönecek olursak...

Tamer Karadağlı'nın ödülünü almak için sahneye çıkan Nihal Yalçın'a ödülünü verip susturma girişimi hoş bir görüntü oluşturmadı. Ancak Nihal Yalçın'ın kendisinden yaşça büyük ve istisnasız herkesin tanıdığı bir oyuncuya, "Kim verdi ödülü, sus mu dediniz?" demesi ve akabinde ödül törenini politize etmesi geceye gölge düşürdü. Yalçın'ın konuşmasının devamında, "Sanırım güçlü bir rakibim yoktu" diyerek diğer adaylara tepeden bakması ve kibirli oluşu da salondaki ve ekran başındaki aklı selim insanlar tarafından yadırgandı.

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"ZEKASINA DUYDUĞU GÜVEN ONU TAHAMMÜLSÜZ YAPMIŞ"

Nihal Yalçın'ın zekasına duyduğu güven onu diğer insanlara karşı tahammülsüz hatta zaman zaman biraz kırıcı yapmış. Yalçın'a bazı arkadaşlarının 'ukala' dediğini de biliyorum. 58.Altın Portakal Film Yarışması'nın ödül töreninde de buna tüm Türkiye şahit olmuş oldu.

VUKUATLARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Nihal Yalçın'ın geçmişteki vukuatları da bir hayli fazla... 2012 yılında gerçekleşen 20. İstanbul LGBT Onur Haftası yürüyüşüyle ilgili olarak, "Taksim onur yürüyüşü! Anam ne çok i... varmış!" demişti.

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2014 yılında, "Yahu bu 'şehit' ünvanını da bir bıraksanız" deme cürettinde bulunmuştu.

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Nihal Yalçın, 2018 yılında ise Cihangir'de erkek arkadaşıyla görüntülenmişti. Kendisini çeken gazetecilere hakaretler savurmuştu.

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Şöhretin nimetlerden faydalanan Nihan Yalçın'ın şöhretin külfetlerine de katlanmayı bilmesi gerekir.

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Sözün özü; Şöhretin getirdiği ağır yük karşısında bir hayli zorlanan Nihal Yalçın'ın bir an evvel öfke kontrolü tedavisi alması ve geçmişteki bazı tweetlerini gözden geçirmesi gerekiyor..."

NİHAL YALÇIN KİMDİR?

Nihal Yalçın, 29 Mart 1981 İstanbul doğumlu Türk oyuncudur.

HAYATI

Yalçın, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünü tamamladıktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde yüksek lisans yaptı.

İlk oyunculuk deneyimini, 2005 yılında Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? adlı filmde "Zeyno Bacı" karakteri ile gerçekleştiren Yalçın, Avrupa Yakası dizisinin son sezonunda da "Meryem" rolü ile izleyici karşısına çıktı.

Yalçın, Gülse Birsel'in kaleme aldığı, Jale Atabey'in yönettiği Yalan Dünya adlı dizide başrol oyuncularından biri olan "Açılay" karakteri ile adını geniş kitlelere duyurdu.

Okan Bayülgen'in Disko Kralı programında "Life Sux" isimli bölümde yer alan oyuncu, 2011 yılında Little Caesars reklam filminde yer aldı. Yalçın, 2012 yılında yayınlanan Kurtuluş Son Durak filminin soundtrack'inde yer alan "Bir Mumdur", "Dertler Benim Olsun" ve "Ne Kadar Güzelsin" şarkılarını seslendirdi ve büyük beğeni topladı.

Alevi ve Zaza asıllı bir aileden gelen Yalçın'ın üç kız, bir erkek kardeşi vardır.

Tamer Karadağlı ile gerilim yaşayan Nihal Yalçın hakkında şaşırtan gerçek
Tamer Karadağlı ile gerilim yaşayan Nihal Yalçın hakkında şaşırtan gerçek
Tamer Karadağlı ile gerilim yaşayan Nihal Yalçın hakkında şaşırtan gerçek
Tamer Karadağlı ile gerilim yaşayan Nihal Yalçın hakkında şaşırtan gerçek
Tamer Karadağlı ile gerilim yaşayan Nihal Yalçın hakkında şaşırtan gerçek

Tamer Karadağlı, Altın Portakal, Nihal Yalçın, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Tamer Karadağlı ile gerilim yaşayan Nihal Yalçın hakkında şaşırtan gerçek - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Tamer Karadağlı ile gerilim yaşayan Nihal Yalçın hakkında şaşırtan gerçek - Son Dakika
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