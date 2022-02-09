Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin faili Seccad Yeşil'in yakalanma görüntüsü ortaya çıktı

Ece Erken'in 7 ay önce evlendiği avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ortağı olduğu balıkçıda alacak verecek meselesi yüzünde çıkan tartışmada silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Mahmutyazıcıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kan kaybı nedeniyle hayatını kaybetti. Ünlü avukatın şoförü Murat Bilmez ise saldırıdan yaralı olarak kurtarıldı.

BURSA'DA YAKALANDI

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 13 gündür aranan Seccad Yeşil, Bursa'da yakalandı. Yeşil, gizlendiği butik otelde, İstanbul'dan giden organize suçlarla mücadele şubesi polislerini fark edince kaçmak isterken yakalandığı öğrenildi. Yere yatırılarak gözaltına alınan Seccad Yeşil, İstanbul'a getirilmek üzere yola çıkarıldı. Firarinin yakalanma anı ise anbean kayda alındı.